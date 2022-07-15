Нет признаков того, что поставленное в Украину оружие попадает не в те руки – глава МИД Нидерландов

Хукстра: Мы, как Альянс, и украинские Вооруженные силы крайне осторожны, чтобы гарантировать, что этого не случится Фото: ЕРА

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил 14 июля, отвечая на вопросы журналистов после конференции Ukraine Accountability Conference по военным преступлениям России, пишет "Интерфакс-Украина".

"В теории это всегда возможно, но у меня нет признаков того, что это происходит. И я думаю, что мы, как Альянс, и украинские Вооруженные силы крайне осторожны, чтобы гарантировать, что этого не случится", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Страны НАТО "осторожны в том, чтобы описывать", что конкретно поставляют Украине и когда это делают, уточнил министр.