ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нет признаков того, что поставленное в Украину оружие попадает не в те руки – глава МИД Нидерландов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хукстра: Мы, как Альянс, и украинские Вооруженные силы крайне осторожны, чтобы гарантировать, что этого не случится
Хукстра: Мы, как Альянс, и украинские Вооруженные силы крайне осторожны, чтобы гарантировать, что этого не случится
Фото: ЕРА

Каких-либо признаков того, что оружие, которое партнеры предоставили Украине, попадает не в те руки или используется для совершения военных преступлений, нет.

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил 14 июля, отвечая на вопросы журналистов после конференции Ukraine Accountability Conference по военным преступлениям России, пишет "Интерфакс-Украина"

"В теории это всегда возможно, но у меня нет признаков того, что это происходит. И я думаю, что мы, как Альянс, и украинские Вооруженные силы крайне осторожны, чтобы гарантировать, что этого не случится", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов. 

Страны НАТО "осторожны в том, чтобы описывать", что конкретно поставляют Украине и когда это делают, уточнил министр.

Контекст:

Вопрос контроля поставок Украине вооружения начал активно обсуждаться после того, как американский конгрессмен Виктория Спартц выразил ряд опасений по этому поводу. Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".

Также она допустила, что вооружение "может оказаться в Сирии или в России". Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов обвинил ее в продвижении российских идей и связал эти высказывания с предстоящими выборами в США.

Координатор Совета по нацбезопасности США Джон Кирби 13 июля заявил, что Белый дом ответит на обращение Спартц. "Как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", добавил он. 

Ермак 14 июля сказал, что предложит Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия, полученного от западных партнеров Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, оружие, Нидерланды, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Вопке Хукстра
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов
Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп
Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу
  Российский режиссер Качанов: Гурченко мне сказала: "Роман, я у тебя первый раз в жизни играю бабушку"
  Российский режиссер Качанов: Гурченко мне сказала: "Роман, я у тебя первый раз в жизни играю бабушку" G
Дмитрий ГОРДОН
Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут
Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут
Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды
Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды
"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы
"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родной Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родной Винницы
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом G
Дмитрий ГОРДОН
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
  "Есть такой диагноз имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
  "Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (204316)
2
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (187387)
3
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (162248)
4
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (143892)
5
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (139130)
6
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (100479)
7
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (71562)
8
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото (62533)
 
 
 
 