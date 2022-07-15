Нет признаков того, что поставленное в Украину оружие попадает не в те руки – глава МИД Нидерландов

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил 14 июля, отвечая на вопросы журналистов после конференции Ukraine Accountability Conference по военным преступлениям России, пишет "Интерфакс-Украина".
"В теории это всегда возможно, но у меня нет признаков того, что это происходит. И я думаю, что мы, как Альянс, и украинские Вооруженные силы крайне осторожны, чтобы гарантировать, что этого не случится", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Страны НАТО "осторожны в том, чтобы описывать", что конкретно поставляют Украине и когда это делают, уточнил министр.
Вопрос контроля поставок Украине вооружения начал активно обсуждаться после того, как американский конгрессмен Виктория Спартц выразил ряд опасений по этому поводу. Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".
Также она допустила, что вооружение "может оказаться в Сирии или в России". Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов обвинил ее в продвижении российских идей и связал эти высказывания с предстоящими выборами в США.
Координатор Совета по нацбезопасности США Джон Кирби 13 июля заявил, что Белый дом ответит на обращение Спартц. "Как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", добавил он.
Ермак 14 июля сказал, что предложит Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия, полученного от западных партнеров Украины.