ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ЕС назвали ложью и российской пропагандой заявления о "контрабанде оружия" из Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стано заявил, что был предусмотрен механизм мониторинга и контроля за оборудованием, предоставленным Украине странами-членами ЕС
Стано заявил, что был предусмотрен механизм мониторинга и контроля за оборудованием, предоставленным Украине странами-членами ЕС
Фото: european-union.europa.eu

У Европейского Союза нет причин не доверять правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой российской агрессии. Об этом заявил спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано 14 июля в комментарии "Укринформу"

Он отметил, что Россия начала интенсивную кампанию дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о якобы "контрабанде оружия", поставляемого союзниками. Он отметил регулярность подобных действий РФ.

"Фактически, вся информация, исходящая из Кремля или от министерства обороны или министерства иностранных дел [России] является такой массированной пропагандой и обычной ложью", – констатирует Стано.

По его словам, был установлен механизм защитных мер, мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставляемое странами-членами ЕС, использовалось для заявленных целей.

Стано подчеркнул, что контроль за перемещением оборудования, поставляемого с использованием Европейского фонда мира (European Peace Facility), обеспечивается как в ходе процесса поставки, так и после его завершения в сотрудничестве с ВСУ.

Мониторинг использования такого оборудования ведется с учетом международных норм соблюдения прав человека и гуманитарного права, добавил представитель ЕС.

"У нас нет причин не доверять правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии", - резюмировал Стано.

Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса. Такой комментарий, опубликованный 14 июля, представитель НАТО озвучил в ответе на запрос агентства "Укринформ".

Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также заявил 14 июля, что не видит признаков того, что поставляемое в Украину оружие попадает "не в те руки".

Контекст:

11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.

13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки" заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.

Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам .Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.

14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.

Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, пропаганда, Укринформ, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная техника, военная помощь, оборона, российская пропаганда, вторжение, Europe, политика, ВСУ, Европа, российская агрессия, война России против Украины, борьба, проверки, Петер Стано, дезинформация, ЕС, российские оккупанты, Виктория Спартц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фреймут: Гибель людей в Виннице пусть станет нашим криком к миру: "Остановите убийцу и его проклятый недоразвитый народ"
Фреймут: Гибель людей в Виннице пусть станет нашим криком к миру: "Остановите убийцу и его проклятый недоразвитый народ"
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов
Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп
Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу
  Российский режиссер Качанов: Гурченко мне сказала: "Роман, я у тебя первый раз в жизни играю бабушку"
  Российский режиссер Качанов: Гурченко мне сказала: "Роман, я у тебя первый раз в жизни играю бабушку" G
Дмитрий ГОРДОН
Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут
Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут
Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды
Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды
"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы
"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родной Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родной Винницы
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом G
Дмитрий ГОРДОН
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
  "Есть такой диагноз имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
  "Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (206159)
2
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (192661)
3
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (163020)
4
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (145889)
5
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (139669)
6
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (106195)
7
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (72411)
8
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото (62588)
 
 
 
 