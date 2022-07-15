В ЕС назвали ложью и российской пропагандой заявления о "контрабанде оружия" из Украины

Стано заявил, что был предусмотрен механизм мониторинга и контроля за оборудованием, предоставленным Украине странами-членами ЕС Фото: european-union.europa.eu

Он отметил, что Россия начала интенсивную кампанию дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о якобы "контрабанде оружия", поставляемого союзниками. Он отметил регулярность подобных действий РФ.

"Фактически, вся информация, исходящая из Кремля или от министерства обороны или министерства иностранных дел [России] является такой массированной пропагандой и обычной ложью", – констатирует Стано.

По его словам, был установлен механизм защитных мер, мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставляемое странами-членами ЕС, использовалось для заявленных целей.

Стано подчеркнул, что контроль за перемещением оборудования, поставляемого с использованием Европейского фонда мира (European Peace Facility), обеспечивается как в ходе процесса поставки, так и после его завершения в сотрудничестве с ВСУ.

Мониторинг использования такого оборудования ведется с учетом международных норм соблюдения прав человека и гуманитарного права, добавил представитель ЕС.

"У нас нет причин не доверять правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии", - резюмировал Стано.

Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса. Такой комментарий, опубликованный 14 июля, представитель НАТО озвучил в ответе на запрос агентства "Укринформ".

Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также заявил 14 июля, что не видит признаков того, что поставляемое в Украину оружие попадает "не в те руки".