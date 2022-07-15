В ЕС назвали ложью и российской пропагандой заявления о "контрабанде оружия" из Украины

Он отметил, что Россия начала интенсивную кампанию дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о якобы "контрабанде оружия", поставляемого союзниками. Он отметил регулярность подобных действий РФ.
"Фактически, вся информация, исходящая из Кремля или от министерства обороны или министерства иностранных дел [России] является такой массированной пропагандой и обычной ложью", – констатирует Стано.
По его словам, был установлен механизм защитных мер, мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставляемое странами-членами ЕС, использовалось для заявленных целей.
Стано подчеркнул, что контроль за перемещением оборудования, поставляемого с использованием Европейского фонда мира (European Peace Facility), обеспечивается как в ходе процесса поставки, так и после его завершения в сотрудничестве с ВСУ.
Мониторинг использования такого оборудования ведется с учетом международных норм соблюдения прав человека и гуманитарного права, добавил представитель ЕС.
"У нас нет причин не доверять правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии", - резюмировал Стано.
Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса. Такой комментарий, опубликованный 14 июля, представитель НАТО озвучил в ответе на запрос агентства "Укринформ".
Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также заявил 14 июля, что не видит признаков того, что поставляемое в Украину оружие попадает "не в те руки".
11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.
13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки" заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.
Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам .Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.
14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.