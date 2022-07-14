Столтенберг: Мы будем оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется

Генсек рассказал об итогах саммита НАТО в Мадриде (Испания), который прошел в конце июня.
"Месседж заключался в том, что мы будем оказывать поддержку столько, сколько потребуется. Никто не может точно предсказать, когда закончится эта война. Но что мы знаем точно, так это то, что чем больше мы сможем оказать поддержку Украине, тем больше мы, конечно, повысим возможность, вероятность прекращения этой войны на приемлемых для Украины условиях. И это наша ответственность, чтобы помочь им отстаивать право на самооборону, и это именно то, что делают союзники по НАТО", – заявил он.
В то же время, Столтенберг подчеркнул, чо НАТО не участвует в войне, которую против Украины начала Россия.
"Мы поддерживаем Украину, высоко ценимого партнера, но НАТО не будет принимать непосредственное участие в боевых действиях в Украине", – сказал генсек.
Саммит НАТО проходил в Мадриде с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам саммита объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на £1 млрд (примерно $1,22 млрд). Это шаг, который позволит Украине перейти в наступление, считают в британском правительстве.
Президент США Джо Байден по итогам саммита объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и амуниция к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден.
Обязательства по оборонной поддержке Украины взяли более 50 стран, сообщил президент США.