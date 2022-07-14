Столтенберг: Мы будем оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется

Столтенберг: Мы поддерживаем Украину, высоко ценимого партнера, но НАТО не будет принимать непосредственное участие в боевых действиях Фото: EPA

Генсек рассказал об итогах саммита НАТО в Мадриде (Испания), который прошел в конце июня.

"Месседж заключался в том, что мы будем оказывать поддержку столько, сколько потребуется. Никто не может точно предсказать, когда закончится эта война. Но что мы знаем точно, так это то, что чем больше мы сможем оказать поддержку Украине, тем больше мы, конечно, повысим возможность, вероятность прекращения этой войны на приемлемых для Украины условиях. И это наша ответственность, чтобы помочь им отстаивать право на самооборону, и это именно то, что делают союзники по НАТО", – заявил он.

В то же время, Столтенберг подчеркнул, чо НАТО не участвует в войне, которую против Украины начала Россия.

"Мы поддерживаем Украину, высоко ценимого партнера, но НАТО не будет принимать непосредственное участие в боевых действиях в Украине", – сказал генсек.