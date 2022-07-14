"Не работайте на врага". Маляр призвала не пытаться установить и опубликовать данные о потерях ВСУ – они засекречены

Замминистра подчеркнула, что враг не должен знать количество потерь, чтобы оккупанты не смогли использовать информацию в своих целях.

Она призвала не распространять непроверенные и неофициальные данные о количестве погибших и других потерях украинской армии.

"Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает. Это не так. Не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения", – заявила Маляр.