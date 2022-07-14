"Не работайте на врага". Маляр призвала не пытаться установить и опубликовать данные о потерях ВСУ – они засекречены

Замминистра подчеркнула, что враг не должен знать количество потерь, чтобы оккупанты не смогли использовать информацию в своих целях.
Она призвала не распространять непроверенные и неофициальные данные о количестве погибших и других потерях украинской армии.
"Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает. Это не так. Не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения", – заявила Маляр.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.
10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.
15 июня глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что каждый день на востоке Украины гибнут в среднем от 200 до 500 украинских военных, еще больше получают ранения. Всего, по его словам, Украина теряет убитыми и ранеными на Донбассе до 1 тыс. военных ежедневно. Народный депутат от "Голоса", ветеран Роман Костенко возразил 5 июля, что потери ВСУ "в разы меньше" озвученных Арахамией.
Зеленский в конце июня заявил, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".