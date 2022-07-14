ВСУ отбили штурм оккупантов на Углегорской ТЭС – нанесли им потери и заставили отступить – Генштаб

Об этом 14 июля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
В то же время на донецком направлении оккупанты продолжают обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии столкновения, применяя штурмовую и армейскую авиацию, и ведут разведку.
Противник также обстрелял гражданскую инфраструктуру, добавили в Генштабе
"На славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвенкового, Богородичного, Кутузовки, Большой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки. Задействовал авиацию для удара по району Маяков, – говорится в сообщении. – Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька наши воины успешно отразили".
Подчеркивается, что на новопавловском и запорожском направлениях оккупанты не вели наступательных и штурмовых действий.
Российские военные уже пытались захватить Углегорскую ТЭС 9 июля, но были отброшены ВСУ на начальные позиции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.
По данным Генштаба ВСУ на 14 июля, потери оккупантов в войне против Украины составляют около 37 870 солдат.