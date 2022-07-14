ВСУ отбили штурм оккупантов на Углегорской ТЭС – нанесли им потери и заставили отступить – Генштаб

Об этом 14 июля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

В то же время на донецком направлении оккупанты продолжают обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии столкновения, применяя штурмовую и армейскую авиацию, и ведут разведку.

Противник также обстрелял гражданскую инфраструктуру, добавили в Генштабе

"На славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвенкового, Богородичного, Кутузовки, Большой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки. Задействовал авиацию для удара по району Маяков, – говорится в сообщении. – Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька наши воины успешно отразили".

Подчеркивается, что на новопавловском и запорожском направлениях оккупанты не вели наступательных и штурмовых действий.

Российские военные уже пытались захватить Углегорскую ТЭС 9 июля, но были отброшены ВСУ на начальные позиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)