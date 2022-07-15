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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Донецкой области за минувшие сутки погибло три мирных жителя – ОВА

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Российские захватчики регулярно обстреливают Донецкую область
Российские захватчики регулярно обстреливают Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов Донецкой области со стороны российских оккупантов за минувшие стуки погибли три мирных жителя. Об этом 15 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 14 июля россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке", – сообщил глава ОВА.

Еще семь человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли 612 человек, 1572 получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, жертвы, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко
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