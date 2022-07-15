В результате обстрелов Донецкой области за минувшие сутки погибло три мирных жителя – ОВА

"Россия убивает гражданских! За 14 июля россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке", – сообщил глава ОВА.

Еще семь человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли 612 человек, 1572 получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)