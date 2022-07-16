В результате ракетного удара по Днепру погибло не менее трех человек, еще 15 получили ранения – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"У нас прилеты по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены. Масштабы разрушений выясняем, – написал руководитель ОВА. – Расплата настанет, российские твари!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру вечером 15 июля. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщал в Telegram о как минимум четырех взрывах в городе.

Мэр Днепра Борис Филатов проинформировал о возможных перебоях с коммуникациями в городе после ракетного обстрела. В горсовете Днепра сообщили о гибели водителя автобуса одного из городских маршрутов.