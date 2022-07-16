ВСУ уничтожили четыре из шести ракет, выпущенных российскими оккупантами по Днепру и Днепропетровской области

Об этом сообщили Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram.
"Четыре ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток", – говорится в сообщении.
Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко уточнил в Facebook, что украинские военные сбили четыре из шести российских ракет, которые вечером атаковали Днепр и область.
ВС ВСУ отметили, что ракета Х-101 – одна из самых технологичных на вооружении РФ. Так, ее боевая часть весит более 400 кг взрывчатки, дальность полета составляет 5,5 тыс. км, скорость ракеты – 720 км/ч.
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В результате ракетного обстрела Днепра оккупантами, предварительно, погибло три человека, еще 15 получили ранения, сообщил Резниченко. По его словам, ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним.
Мэр Днепра Борис Филатов проинформировал о возможных перебоях с коммуникациями в городе после ракетного обстрела. В горсовете Днепра сообщили о гибели водителя автобуса одного из городских маршрутов.