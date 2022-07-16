ВСУ уничтожили четыре из шести ракет, выпущенных российскими оккупантами по Днепру и Днепропетровской области

Пуски ракет осуществлялись с самолетов стратегической авиации из северной части Каспийского моря, отметили ВС ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом сообщили Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram.

"Четыре ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток", – говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко уточнил в Facebook, что украинские военные сбили четыре из шести российских ракет, которые вечером атаковали Днепр и область.

ВС ВСУ отметили, что ракета Х-101 – одна из самых технологичных на вооружении РФ. Так, ее боевая часть весит более 400 кг взрывчатки, дальность полета составляет 5,5 тыс. км, скорость ракеты – 720 км/ч.

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