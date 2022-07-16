В Днепре возник сильный пожар на промышленном предприятии после ракетного удара оккупантов – ГСЧС

Об этом в ночь на 16 июля сообщило Главное управление (ГУ) Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Днепропетровской области.
"На промышленном предприятии сильный пожар. С огнем борются 46 спасателей, привлечены девять единиц техники. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела сгорело два автомобиля, около 10 машин повреждено. В жилых домах, расположенных рядом, выбиты окна и двери, подчеркнули в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"По предварительной информации, из-за ракетных ударов погибло три человека. Еще 15 ранены: двое имеют средние поражения, 13 – легкие", – указывается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру 15 июля около 22.00, пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из северной части Каспийского моря, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Четыре из шести ракет сбили ВСУ, отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Российские ракеты попали по промышленному предприятию в Днепре и по оживленной улице рядом с ним, рассказал Резниченко.
Мэр города Борис Филатов проинформировал о возможных перебоях с коммуникациями в Днепре после ракетного обстрела. "Район Рабочей, ЮМЗ [Южный машиностроительный завод] могут быть перебои с водой и другими коммуникациями. Энергетики, газовщики и водоканал работают", – отметил Филатов.