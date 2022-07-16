В Днепре возник сильный пожар на промышленном предприятии после ракетного удара оккупантов – ГСЧС

В результате ракетного обстрела возник пожар на территории промышленного предприятия, отметили в ГУ ГСЧС Днепропетровской области Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Об этом в ночь на 16 июля сообщило Главное управление (ГУ) Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Днепропетровской области.

"На промышленном предприятии сильный пожар. С огнем борются 46 спасателей, привлечены девять единиц техники. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела сгорело два автомобиля, около 10 машин повреждено. В жилых домах, расположенных рядом, выбиты окна и двери, подчеркнули в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"По предварительной информации, из-за ракетных ударов погибло три человека. Еще 15 ранены: двое имеют средние поражения, 13 – легкие", – указывается в сообщении.

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