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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Не игнорируйте сейчас сигналы воздушной тревоги

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Зеленский: Цель террора оккупантов очень проста давить на нас с вами
Зеленский: Цель террора оккупантов очень проста – давить на нас с вами
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом он заявил во время обращения, опубликованного его пресс-службой 15 июля.

"Сейчас, когда я записываю это обращение, почти на всей территории нашего государства воздушная тревога. Есть предварительная информация по попаданиям – Днепр, Кременчуг, Киевщина. Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста – давить на нас с вами, давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать. Поэтому я очень прошу вас еще раз: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналы воздушной тревоги", – заявил он.

Президент подчеркнул, что соответствующие правила поведения следует соблюдать всегда, особенно на объектах, имеющих общественное значение.

"Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться. И мы будем бороться", – добавил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вечером 15 июля российские оккупанты обстреляли Днепр. По предварительным данным, погибло минимум три человека, еще 15 ранены.

Также сообщалось о взрывах в Кременчуге. "Пока нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших. Будут новые подробности – сообщу вам. Берегите себя!" – сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Кроме этого, одну ракету сбили над Киевской областью, сообщила областная военная администрация. Фрагменты упали в поле.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

29 июня Зеленский сообщал, что Россия с 24 февраля выпустила по Украине уже 2811 ракет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Кременчуг, Днепр, Киевская область, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, воздушная тревога
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