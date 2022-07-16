Зеленский: Не игнорируйте сейчас сигналы воздушной тревоги

Зеленский: Цель террора оккупантов очень проста – давить на нас с вами Фото: EPA

"Сейчас, когда я записываю это обращение, почти на всей территории нашего государства воздушная тревога. Есть предварительная информация по попаданиям – Днепр, Кременчуг, Киевщина. Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста – давить на нас с вами, давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать. Поэтому я очень прошу вас еще раз: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналы воздушной тревоги", – заявил он.

Президент подчеркнул, что соответствующие правила поведения следует соблюдать всегда, особенно на объектах, имеющих общественное значение.

"Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться. И мы будем бороться", – добавил Зеленский.

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Вечером 15 июля российские оккупанты обстреляли Днепр. По предварительным данным, погибло минимум три человека, еще 15 ранены.

Также сообщалось о взрывах в Кременчуге. "Пока нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших. Будут новые подробности – сообщу вам. Берегите себя!" – сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Кроме этого, одну ракету сбили над Киевской областью, сообщила областная военная администрация. Фрагменты упали в поле.