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В Израиле участились антиукраинские выступления за российские деньги – посол Украины

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Посол Украины утверждает, что в Израиле растет поддержка Украины
Посол Украины утверждает, что в Израиле растет поддержка Украины
Фото: ЕРА

В Израиле Россия организовывает антиукраинские митинги, заявил 15 июля в эфире телеканала "Еспресо" посол Украины в Израиле Сергей Корнийчук.

"В Израиле в последнее время проявляется плохая тенденция с антиукраинскими митингами. Поскольку мы видим мероприятия, которые проводят ватники за российские деньги. Такие митинги они проводят в определенных муниципалитетах", – сказал дипломат.

Он отметил, что подобные митинги организовывались, в частности, в Нетании и Хайфе.

Также под нашим посольством [в Тель-Авиве] проходило два антиукраинских митинга. Я подходил к этим людям и спрашивал, сколько им платят. И запретить, к сожалению, такие митинги нельзя", – подчеркнул Корнийчук.

По его словам, при этом "поддержка Украины в Израиле только растет".

"Нет никакой разницы, на каком языке говорит израильтянин, если он поддерживает украинцев. Мы здесь объясняем, что большинство русскоязычных евреев уехало из России, убегая от тоталитарного режима. Поэтому если человек приехал из России, то не обязательно, что он поддерживает войну против Украины", – объяснил Корнийчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Израиль после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля сначала предоставлял Украине исключительно гуманитарную помощь, в частности в марте открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи.

20 апреля министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о передаче первой партии шлемов и бронежилетов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий. Украина с первых дней войны просила у Израиля защитные средства, но Израиль снова и снова отказывался, "опасаясь ответной реакции со стороны России", отмечал тогда журналист Axios Барак Равид. Он, а также украинские СМИ пришли к выводу, что политика Израиля в этом вопросе изменилась.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Израиль, война, митинг, вторжение, Тель-Авив, война России против Украины, дипломаты, посол, Сергей Корнийчук
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