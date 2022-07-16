В Израиле участились антиукраинские выступления за российские деньги – посол Украины

"В Израиле в последнее время проявляется плохая тенденция с антиукраинскими митингами. Поскольку мы видим мероприятия, которые проводят ватники за российские деньги. Такие митинги они проводят в определенных муниципалитетах", – сказал дипломат.

Он отметил, что подобные митинги организовывались, в частности, в Нетании и Хайфе.

Также под нашим посольством [в Тель-Авиве] проходило два антиукраинских митинга. Я подходил к этим людям и спрашивал, сколько им платят. И запретить, к сожалению, такие митинги нельзя", – подчеркнул Корнийчук.

По его словам, при этом "поддержка Украины в Израиле только растет".

"Нет никакой разницы, на каком языке говорит израильтянин, если он поддерживает украинцев. Мы здесь объясняем, что большинство русскоязычных евреев уехало из России, убегая от тоталитарного режима. Поэтому если человек приехал из России, то не обязательно, что он поддерживает войну против Украины", – объяснил Корнийчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)