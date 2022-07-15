Байден будет просить премьера Израиля усилить помощь Украине – СМИ

По словам источников, Байден предложит руководству Израиля "занять более определенную позицию по поводу конфликта" и увеличить объем помощи Киеву. От каких-либо подробностей по этому поводу источники воздержались.
По мнению политических аналитиков, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе разговора за закрытыми дверями. Каких-либо заявлений по этому поводу скорее всего не последует.
Израиль после начала полномасштабного вторжения России сначала предоставлял Украине исключительно гуманитарную помощь, в частности в марте открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи.
20 апреля министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о передаче первой партии шлемов и бронежилетов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий. Украина с первых дней войны просила у Израиля защитные средства, но Израиль снова и снова отказывался, "опасаясь ответной реакции со стороны России", отмечал тогда журналист Axios Барак Равид. Он, а также украинские СМИ пришли к выводу, что политика Израиля в этом вопросе изменилась.