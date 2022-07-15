Байден будет просить премьера Израиля усилить помощь Украине – СМИ

По словам источников, Байден предложит руководству Израиля "занять более определенную позицию по поводу конфликта" и увеличить объем помощи Киеву. От каких-либо подробностей по этому поводу источники воздержались.

По мнению политических аналитиков, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе разговора за закрытыми дверями. Каких-либо заявлений по этому поводу скорее всего не последует.