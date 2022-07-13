Шлемы, бронежилеты, противогазы. Министр обороны Израиля утвердил передачу Украине оборудования для спасателей

Израиль отправит в Украину защитные шлемы, бронежилеты – по 1,5 тыс. единиц, а также сотни костюмов для саперов, 1 тыс. противогазов и десятки систем для фильтрации воздуха от ядовитых газов, сказано в сообщении.

В минобороны Израиля говорят, что эта партия будет отправлена в Украину в ближайшие недели.

Издание newsru.co.il подчеркивает, что это оборудование не предназначено для боевых действий, так как не имеет достаточной степени защиты.