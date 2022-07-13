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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шлемы, бронежилеты, противогазы. Министр обороны Израиля утвердил передачу Украине оборудования для спасателей

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Ганц утвердил передачу Украине шлемов и бронежилетов
Ганц утвердил передачу Украине шлемов и бронежилетов
Фото: ЕРА

Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил отправку в Украину партии обмундирования для спасателей и общественных организаций. Об этом сообщают newsru.co.il и The Times of Israel, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Израиль отправит в Украину защитные шлемы, бронежилеты – по 1,5 тыс. единиц, а также сотни костюмов для саперов, 1 тыс. противогазов и десятки систем для фильтрации воздуха от ядовитых газов, сказано в сообщении.

В минобороны Израиля говорят, что эта партия будет отправлена в Украину в ближайшие недели. 

Издание newsru.co.il подчеркивает, что это оборудование не предназначено для боевых действий, так как не имеет достаточной степени защиты.

Контекст:

Израиль после начала полномасштабного вторжения России сначала предоставлял Украине исключительно гуманитарную помощь, в частности в марте открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. 

20 апреля Ганц объявил о передаче первой партии шлемов и бронежилетов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий.  Украина с первых дней войны просила у Израиля защитные средства, но Израиль снова и снова отказывался, "опасаясь ответной реакции со стороны России", отмечал тогда журналист Axios Барак Равид. Он, а также украинские СМИ пришли к выводу, что политика Израиля в этом вопросе изменилась.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Израиль, военная помощь, бронежилеты, Бени Ганц
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