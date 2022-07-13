Шлемы, бронежилеты, противогазы. Министр обороны Израиля утвердил передачу Украине оборудования для спасателей

Израиль отправит в Украину защитные шлемы, бронежилеты – по 1,5 тыс. единиц, а также сотни костюмов для саперов, 1 тыс. противогазов и десятки систем для фильтрации воздуха от ядовитых газов, сказано в сообщении.
В минобороны Израиля говорят, что эта партия будет отправлена в Украину в ближайшие недели.
Издание newsru.co.il подчеркивает, что это оборудование не предназначено для боевых действий, так как не имеет достаточной степени защиты.
Израиль после начала полномасштабного вторжения России сначала предоставлял Украине исключительно гуманитарную помощь, в частности в марте открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи.
20 апреля Ганц объявил о передаче первой партии шлемов и бронежилетов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий. Украина с первых дней войны просила у Израиля защитные средства, но Израиль снова и снова отказывался, "опасаясь ответной реакции со стороны России", отмечал тогда журналист Axios Барак Равид. Он, а также украинские СМИ пришли к выводу, что политика Израиля в этом вопросе изменилась.