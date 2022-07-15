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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Задача украинских дипломатов – сделать все для усиления седьмого пакета санкций ЕС против России

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Зеленский отреагировал на анонсированный ЕС пакет санкций против России
Зеленский отреагировал на анонсированный ЕС пакет санкций против России
Фото: EPA

Задача украинских дипломатов – работать над усилением седьмого пакета санкций Евросоюза против России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 15 июля, сообщила его пресс-служба.

"Сегодня Европейский союз объявил первые детали готовящегося против Российской Федерации нового, седьмого санкционного пакета. И задача украинских дипломатов – сделать все для усиления этого пакета", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

15 июля Еврокомиссия предложила новый санкционный пакет против РФ. Он включает эмбарго на российское золото, а также "усиление контроля за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий". Кроме этого, действующие санкции ЕС против России предлагается продлить на шесть месяцев – до следующего пересмотра в конце января 2023 года. 

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в дополнение к этим мерам он намерен предложить включить в санкционные списки физических и юридических лиц с замораживанием активов и ограничением на въезд.

Дальше санкции будет обсуждать Европейский совет.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

По словам Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина ранее выражала желание, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, война России против Украины, дипломаты, Евросоюз, Жозеп Боррель
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