Зеленский: Задача украинских дипломатов – сделать все для усиления седьмого пакета санкций ЕС против России

"Сегодня Европейский союз объявил первые детали готовящегося против Российской Федерации нового, седьмого санкционного пакета. И задача украинских дипломатов – сделать все для усиления этого пакета", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

15 июля Еврокомиссия предложила новый санкционный пакет против РФ. Он включает эмбарго на российское золото, а также "усиление контроля за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий". Кроме этого, действующие санкции ЕС против России предлагается продлить на шесть месяцев – до следующего пересмотра в конце января 2023 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в дополнение к этим мерам он намерен предложить включить в санкционные списки физических и юридических лиц с замораживанием активов и ограничением на въезд.

Дальше санкции будет обсуждать Европейский совет.