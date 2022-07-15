Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против РФ

Новые ограничительные меры предлагается ввести, "для поддержания и повышения эффективности" шести предыдущих пакетов санкций ЕС против России.

"Сегодняшний пакет "поддержания и согласования" разъясняет ряд положений, направленных на укрепление правовой определенности для операторов и правоприменения со стороны государств-членов. Это также еще больше увязывает санкции ЕС с санкциями наших союзников и партнеров, в частности в G7. Важно отметить, что пакет подтверждает твердую позицию Комиссии по защите продовольственной безопасности во всем мире", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в предложенный санкционный пакет входит запрет на импорт российского золота, а также "усиление контроля за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий".

"При этом он усилит согласование санкций ЕС с санкциями наших партнеров по G7. Это также усилит требования к отчетности, чтобы ужесточить замораживание активов ЕС. В пакете также подтверждается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией. Кроме того, в тексте уточняется объем некоторых финансовых и экономических санкций", – сообщили в Еврокомиссии.

Действующие санкции ЕС против России предлагается продлить на шесть месяцев – до следующего пересмотра в конце января 2023 года.

Дальше санкции будет обсуждать Европейский совет.

"Жестокая война России против Украины не ослабевает. Поэтому сегодня мы предлагаем ужесточить наши жесткие санкции ЕС против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС "продолжает преследовать тех, кто близок к президенту РФ Владимиру Путину и к Кремлю".

"Сегодняшний пакет отражает наш скоординированный подход с международными партнерами, включая G7. В дополнение к этим мерам я также представлю Совету предложения о включении в списки большего количества физических и юридических лиц с замораживанием активов и ограничением возможности путешествовать", – сказал он.