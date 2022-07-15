Седьмой пакет санкций ЕС будет направлен на закрытие путей обхода ранее введенных ограничений против России – СМИ

Также в седьмой пакет ограничительных мер планируется включить запрет импорта золота из России. Как отмечают аналитики, продажа этого металла приносит стране-агрессору крупнейшие доходы, не связанные с энергетикой.
Новые санкции ЕС расширят список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта в РФ.
Помимо этого, под ограничения попадет ряд физических и юридических лиц, связанных с окружением президента России Владимира Путина.
По данным собеседников издания, окончательное утверждение нового пакета санкций против РФ ожидается на следующей неделе.
С начала полномасштабного вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.
Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.