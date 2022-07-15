Седьмой пакет санкций ЕС будет направлен на закрытие путей обхода ранее введенных ограничений против России – СМИ

Также в седьмой пакет ограничительных мер планируется включить запрет импорта золота из России. Как отмечают аналитики, продажа этого металла приносит стране-агрессору крупнейшие доходы, не связанные с энергетикой.

Новые санкции ЕС расширят список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта в РФ.

Помимо этого, под ограничения попадет ряд физических и юридических лиц, связанных с окружением президента России Владимира Путина.

По данным собеседников издания, окончательное утверждение нового пакета санкций против РФ ожидается на следующей неделе.