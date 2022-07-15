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Канада ввела новые санкции против России

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Канадским гражданам и компаниям запрещается предоставлять ряд производственных услуг для РФ
Канадским гражданам и компаниям запрещается предоставлять ряд производственных услуг для РФ
Фото: depositphotos.com

Канадское правительство 14 июля ввело новые санкции против России, запретив своим гражданам и компаниям предоставлять ряд производственных услуг для российской нефтяной, газовой, химической и обрабатывающей промышленности. Об этом говорится на сайте правительства Канады.

Канадским гражданам и компаниям запрещается предоставлять услуги российской стороне, которые связанные с производством основных металлов, металлических изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Запрет также относится и к компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудованию, наземному транспорту и трубопроводам.

У канадских предприятий есть 60 дней для того, чтобы завершить заключенные ранее контракты.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

С начала полномасштабного вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По информации редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, консультации начнутся 14 июля, ЕС намерен согласовать его до конца июля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Канада, санкции, война, война России против Украины
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