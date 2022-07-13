Минреинтеграции предложило СНБО новых кандидатов на санкции

"К физическим и юридическим лицам, которые причастны к изъятию и уничтожению документов в архивных учреждениях на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Крыму и городе Севастополе, будут применены санкции. Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 июля", – говорится в сообщении.

Проект распоряжения подготовило Минреинтеграции на основе данных Госархивслужбы.

Персональные санкции к этим лицам предлагается применять на пять лет. Они среди прочего предусматривают блокирование активов, невозможность вывода капиталов за пределы Украины, запрет передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.

Предложения о применении санкций передадут на рассмотрение Совета нацбезопсности и обороны.