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Орбан заявил, что Европа "выстрелила себе в легкие" санкциями против России. В МИД Украины прокомментировали

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По мнению Орбана, санкции не помогают Украине, однако они вредны для европейской экономики
По мнению Орбана, санкции не помогают Украине, однако они вредны для европейской экономики
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз "выстрелил себе в легкие", введя санкции против России. Его цитирует Reuters.

Поставки газа в Европу сократились, а цены резко выросли после вторжения России в Украину в феврале и последующих санкций. В результате правительству Орбана пришлось снизить многолетнее ограничение тарифов на коммунальные услуги для домохозяйств с большим потреблением.

"Изначально я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но теперь ясно, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и задыхается", – заявил Орбан, комментируя ситуацию с ценами на газ.

По его мнению, санкции не помогают Украине, однако они вредны для европейской экономики.

Представитель Министерства иностранных дел в комментарии "Радіо Свобода" Олег Николенко выразил несогласие с позицией, что санкции не помогают Украине.

"Санкции помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны. Убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война России. В Кремле создали газовый кризис в Европе, чтобы подорвать благосостояние в европейских странах", – сказал он.

Николенко считает, что Орбану следует призвать не к отмене санкций против России, а наоборот – к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики.

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Об отказе с конца апреля от российских нефти и газа заявила и Австралия. Литва запретила импорт газа с РФ в конце июня, Латвия – 14 июля.

В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого. Поэтапный отказ от нефти был одобрен в шестом пакете санкций, однако седьмой, вероятно, будет без газового эмбарго, заявлял в начале июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, газ, санкции, МИД Украины, Венгрия, Виктор Орбан, Европа, Олег Николенко
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