Латвия запретила поставку российского газа с 2023 года

Документ предусматривает создание в Латвии стратегических запасов газа. Они должны накапливаться в Инчукалнском подземном газохранилище не позднее 31 августа каждого года с тем, чтобы обеспечивать потребление в период с 1 октября того же года по 30 апреля следующего года.
Отказ от российского газа стал реакцией на войну России против Украины.
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Об отказе с конца апреля от российских нефти и газа заявила и Австралия. Литва запретила импорт газа с РФ в конце июня.
В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого. Поэтапный отказ от нефти был одобрен в шестом пакет санкций, однако седьмой, вероятно, будет без газового эмбарго, заявлял в начале июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.