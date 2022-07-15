Латвия запретила поставку российского газа с 2023 года

Отказ от российского газа стал реакцией на войну России против Украины Фото: depositphotos.com

Документ предусматривает создание в Латвии стратегических запасов газа. Они должны накапливаться в Инчукалнском подземном газохранилище не позднее 31 августа каждого года с тем, чтобы обеспечивать потребление в период с 1 октября того же года по 30 апреля следующего года.

Отказ от российского газа стал реакцией на войну России против Украины.