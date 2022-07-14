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"Не продам страну за дешевый газ". Президент Молдовы призвала готовиться к тяжелой зиме

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Майя Санду заявила, что Молдову ждет тяжелая зима
Майя Санду заявила, что Молдову ждет тяжелая зима
Фото: EPA

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не жалеет о том, что не поехала в Москву договариваться о более низкой цене на газ и подписала, по мнению оппозиции, невыгодный контракт. Об этом 13 июля глава государства сказала в эфире молдавского телеканала Moldova 1.

"Я не собираюсь продавать часть страны только для того, чтобы полгода у нас был более дешевый газ. Наша страна независима, и мы должны придерживаться этого. Да, сейчас тяжело, тяжело всем. И не в последнюю очередь потому, что за это время мы не разработали альтернативы, не инвестировали в энергетические проекты", – заявила Санду.

Она отметила, что правительство Молдовы заключило такой контракт, который могло заключить, учитывая "спекулятивную позицию Москвы". По ее мнению, сейчас нет рыночных условий отношений с Россией, так как Москва "создает обстоятельства, чтобы цены на газ взлетали до небес". 

Глава государства отметила, что весь мир готовится к тяжелой зиме в связи с возможной остановкой поставок газа и Молдова – не исключение.

"Мне жаль это говорить, но и нам нужно быть готовыми к такой зиме. Это означает, что мы должны, насколько это возможно, утеплять наши дома, чтобы уменьшить потери тепла, потому что именно с этим будет большая проблема. Правительство работает над механизмом компенсаций, и будет создан фонд для поддержки граждан, нуждающихся в этой помощи", –  отметила Санду, добавив, что правительство обсудит с Европейским союзом выделение денег для такого фонда.

Контекст:

Согласно новому контакту с "Газпромом", Молдова будет покупать газ в России за $980 за 1 тыс. м³, в то время как месяц назад его цена составляла $880, сообщал в Telegram председатель "Молдовагаза" Вадим Чебан.

Теги: Россия, Молдова, газ, российская агрессия, война России против Украины, российский газ, Майя Санду
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