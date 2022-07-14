"Не продам страну за дешевый газ". Президент Молдовы призвала готовиться к тяжелой зиме

"Я не собираюсь продавать часть страны только для того, чтобы полгода у нас был более дешевый газ. Наша страна независима, и мы должны придерживаться этого. Да, сейчас тяжело, тяжело всем. И не в последнюю очередь потому, что за это время мы не разработали альтернативы, не инвестировали в энергетические проекты", – заявила Санду.

Она отметила, что правительство Молдовы заключило такой контракт, который могло заключить, учитывая "спекулятивную позицию Москвы". По ее мнению, сейчас нет рыночных условий отношений с Россией, так как Москва "создает обстоятельства, чтобы цены на газ взлетали до небес".

Глава государства отметила, что весь мир готовится к тяжелой зиме в связи с возможной остановкой поставок газа и Молдова – не исключение.

"Мне жаль это говорить, но и нам нужно быть готовыми к такой зиме. Это означает, что мы должны, насколько это возможно, утеплять наши дома, чтобы уменьшить потери тепла, потому что именно с этим будет большая проблема. Правительство работает над механизмом компенсаций, и будет создан фонд для поддержки граждан, нуждающихся в этой помощи", – отметила Санду, добавив, что правительство обсудит с Европейским союзом выделение денег для такого фонда.