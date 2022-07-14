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Нет шансов, что российский газ будет в седьмом пакете санкций ЕС – премьер Чехии

Фиала заявил, что многие страны Европы по-прежнему зависят от российского газа, и в седьмой пакет санкций ограничения на его поставки не войдут
Фиала заявил, что многие страны Европы по-прежнему зависят от российского газа, и в седьмой пакет санкций ограничения на его поставки не войдут
Фото: EPA

Европейский Союз начал обсуждение седьмого пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину, но включить в него ограничения по российскому газу нет шансов. Об этом в интервью Reuters 13 июля заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В новый санкционный пакет предположительно войдет запрет на импорт золота из России, сказал он агентству. Фиала прогнозирует, что Россию ждет расширение списка товаров двойного использования, запрещенных для экспорта и расширение круга подсанкционных лиц.

Он добавил, что Европейская комиссия должна быть готова представить пакет в ближайшие дни, после чего страны-члены смогут сразу его одобрить. Седьмой пакет санкций в целом Фиала назвал хорошей новостью.

В то же время премьер Чехии заметил, что введение санкций в энергетическом секторе считает проблематичным. Он высказал мнение, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на страны, которые вводят ограничения, пишет Reuters.

Поэтому, резюмировал Фиала,  практически нет шансов включить в седьмой пакет санкций российский газ, потому что ряд стран зависят от него.

Чешская Республика, которая 1 июля приняла на себя шестимесячное председательство в ЕС, является одной из тех стран, которые зависят от России почти во всех своих потребностях в газе, отмечает Reuters. В целом ЕС зависел от России в поставках газа на 40% своих потребностей до того, как Москва вторглась в Украину, добавило агентство.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

С начала полномасштабного вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По информации редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, консультации начнутся 14 июля, ЕС намерен согласовать его до конца июля.

Теги: Россия, Украина, газ, санкции, экономика, энергетика, вторжение, Europe, Европейский союз, политика, Европа, российская агрессия, война России против Украины, ограничения, российский газ, ЕС, Петр Фиала
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