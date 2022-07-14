Нет шансов, что российский газ будет в седьмом пакете санкций ЕС – премьер Чехии

Фиала заявил, что многие страны Европы по-прежнему зависят от российского газа, и в седьмой пакет санкций ограничения на его поставки не войдут Фото: EPA

В новый санкционный пакет предположительно войдет запрет на импорт золота из России, сказал он агентству. Фиала прогнозирует, что Россию ждет расширение списка товаров двойного использования, запрещенных для экспорта и расширение круга подсанкционных лиц.

Он добавил, что Европейская комиссия должна быть готова представить пакет в ближайшие дни, после чего страны-члены смогут сразу его одобрить. Седьмой пакет санкций в целом Фиала назвал хорошей новостью.

В то же время премьер Чехии заметил, что введение санкций в энергетическом секторе считает проблематичным. Он высказал мнение, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на страны, которые вводят ограничения, пишет Reuters.

Поэтому, резюмировал Фиала, практически нет шансов включить в седьмой пакет санкций российский газ, потому что ряд стран зависят от него.

Чешская Республика, которая 1 июля приняла на себя шестимесячное председательство в ЕС, является одной из тех стран, которые зависят от России почти во всех своих потребностях в газе, отмечает Reuters. В целом ЕС зависел от России в поставках газа на 40% своих потребностей до того, как Москва вторглась в Украину, добавило агентство.