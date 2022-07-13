Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики

Как заявил руководитель администрации премьер-министра Гергели Гуляш, странам ЕС не хватит газа на отопительный сезон, поэтому правительство утвердило план, который предусматривает семь шагов для пополнения газовых запасов. Согласно плану, Венгрия среди прочего должна увеличить добычу собственного топлива, договориться о дополнительных поставках газа и запретить экспорт дров. Гуляш не исключил возможных отключений электроэнергии.

Он отметил, цель плана – подготовка к энергетическому кризису, укрепление энергетической безопасности и уменьшение потребления услуг "на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители".

Правительство установило лимит на использование газа и электроэнергии. Так, месячный лимит по природному газу составит 144 м³, по электроэнергии – 210 кВт. В случае превышения лимита разница будет считаться по рыночной цене, а не по пониженной, как ранее.

Газовые хранилища заполнены на 44%, заявил чиновник, уточнив, что этого хватит лишь на три месяца.