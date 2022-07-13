Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики

Как заявил руководитель администрации премьер-министра Гергели Гуляш, странам ЕС не хватит газа на отопительный сезон, поэтому правительство утвердило план, который предусматривает семь шагов для пополнения газовых запасов. Согласно плану, Венгрия среди прочего должна увеличить добычу собственного топлива, договориться о дополнительных поставках газа и запретить экспорт дров. Гуляш не исключил возможных отключений электроэнергии.
Он отметил, цель плана – подготовка к энергетическому кризису, укрепление энергетической безопасности и уменьшение потребления услуг "на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители".
Правительство установило лимит на использование газа и электроэнергии. Так, месячный лимит по природному газу составит 144 м³, по электроэнергии – 210 кВт. В случае превышения лимита разница будет считаться по рыночной цене, а не по пониженной, как ранее.
Газовые хранилища заполнены на 44%, заявил чиновник, уточнив, что этого хватит лишь на три месяца.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
По данным "Русской службы BBC", до недавнего времени ЕС покупала в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.
14-го и 15 июня российский "Газпром" дважды объявил о снижении объемов прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки.
Евросоюз разработал план замещения российского газа. Он предусматривает поставки 50 млн м³ сжиженного газа из США или Катара и еще 10 млн м³ газа – по имеющимся трубопроводам. Также Еврокомиссия заявляла, что из-за дефицита российского топлива электростанции стран ЕС будут переходить на уголь.