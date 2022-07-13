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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Литвы считает, что страны Европы должны последовать примеру его государства и разорвать энергетические и экономические связи с РФ

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Науседа: Мы многое сделали для того, чтобы Литва стала более устойчивой к энергетическому и экономическому шантажу России
Науседа: Мы многое сделали для того, чтобы Литва стала более устойчивой к энергетическому и экономическому шантажу России
Фото: EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что европейские страны должны последовать примеру его государства и разорвать энергетические и экономические связи с Россией. Об этом он заявил в интервью LRT, которое вышло 12 июля.

"Думаю, мы многое сделали для того, чтобы Литва стала более устойчивой к энергетическому и экономическому шантажу России. И сегодня, когда я смотрю на некоторые другие западноевропейские страны, я вижу большой путь, который прошла Литва за немного, конечно, большее время. И поэтому сейчас, когда, скажем, в Германии думают, что делать в предстоящее холодное время года, нужно ли будет нормировать электроэнергию или другие энергоресурсы, мы ясно видим, что Литва не только декларировала, но и фактически разорвала любые энергетические связи с Россией и отказывается покупать газ, нефть и электроэнергию. Вы можете ясно видеть, что политика, в которой не было никаких иллюзий по отношению к России, сработала намного лучше, чем так называемая реальная политика или реалистическая политика, которая сейчас вызывает большую головную боль у некоторых западных стран", – сказал он.

По словам президента Литвы, это только лишний раз подтверждает, что Литва пошла по правильному пути.

"И чем скорее другие страны Западной Европы пойдут по тому же пути, тем лучше и легче будет для всех", – сказал он.

С апреля 2022 года Литва первой в ЕС в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну РФ против Украины полностью отказалась от поставок российского газа по трубопроводу, сообщали в минэнергетики страны. При этом газ транзитом через Литву продолжал транспортироваться для нужд Калининграда. Но российский "Газпром" сообщил оператору газотранспортной системы Литвы Amber Grid, что не намерен импортировать газ из России через литовско-белорусское соединение, добавили в министерстве энергетики Литвы.

28 июня Сейм Литвы запретил импорт природного газа из России, за исключением его транзита в Калининградскую область РФ.

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Об отказе с конца апреля от российских нефти и газа заявила и Австралия.

В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.

Седьмой пакет санкций ЕС против России обязательно будет, но, наверное, без газового эмбарго, заявлял в начале июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В Еврокомиссии пока не рассматривают введение газового эмбарго против России, отметил в интервью, опубликованном 4 июня, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, газ, Литва, санкции, нефть, шантаж, Гитанас Науседа
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