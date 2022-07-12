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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правительство Литвы одобрило пакет помощи в €10 млн для Украины

Шимоните: Украинцы победят, потому что на их стороне правда, решимость защищать и созидать
Шимоните: Украинцы победят, потому что на их стороне правда, решимость защищать и созидать
Фото: EPA

Правительство Литвы на заседании 11 июля приняло решение о выделении €10 млн помощи Украине. Эти средства предназначены для работ по восстановлению страны, сообщили в пресс-службе литовского правительства.

"Эта поддержка, предоставляемая правительством, представляет собой средства на критически важную инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда, решимость защищать и созидать, уравновешивая разрушения и жестокость агрессора. Помогая Украине, мы стремимся к победе и скорейшему восстановлению страны", – заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Предоставленные литовским правительством средства переведут в Национальный банк Украины.

Об этой финансовой помощи Шимоните сообщала еще в начале июля на международной конференции по восстановлению Украины, проходившей в Лугано (Швейцария).

Контекст:

Конференция в Лугано проходила 4–5 июля. На ней представили национальный план восстановления Украины. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.

По итогам конференции приняли декларацию, подписанты которой – более 40 стран и организаций – пообещали поддерживать восстановление Украины.

Правительство Украины на конференции достигло договоренностей о неотложной финансовой помощи в более чем $2 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Литва, война, финансовая помощь, война России против Украины, инфраструктура, Ингрида Шимоните
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