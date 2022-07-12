Правительство Литвы одобрило пакет помощи в €10 млн для Украины

"Эта поддержка, предоставляемая правительством, представляет собой средства на критически важную инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда, решимость защищать и созидать, уравновешивая разрушения и жестокость агрессора. Помогая Украине, мы стремимся к победе и скорейшему восстановлению страны", – заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Предоставленные литовским правительством средства переведут в Национальный банк Украины.
Об этой финансовой помощи Шимоните сообщала еще в начале июля на международной конференции по восстановлению Украины, проходившей в Лугано (Швейцария).
Конференция в Лугано проходила 4–5 июля. На ней представили национальный план восстановления Украины. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.
По итогам конференции приняли декларацию, подписанты которой – более 40 стран и организаций – пообещали поддерживать восстановление Украины.
Правительство Украины на конференции достигло договоренностей о неотложной финансовой помощи в более чем $2 млрд.