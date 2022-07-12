Правительство Литвы одобрило пакет помощи в €10 млн для Украины

Шимоните: Украинцы победят, потому что на их стороне правда, решимость защищать и созидать Фото: EPA

"Эта поддержка, предоставляемая правительством, представляет собой средства на критически важную инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда, решимость защищать и созидать, уравновешивая разрушения и жестокость агрессора. Помогая Украине, мы стремимся к победе и скорейшему восстановлению страны", – заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Предоставленные литовским правительством средства переведут в Национальный банк Украины.

Об этой финансовой помощи Шимоните сообщала еще в начале июля на международной конференции по восстановлению Украины, проходившей в Лугано (Швейцария).