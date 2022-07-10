Украина получит $1,7 млрд безвозвратного гранта от Агентства США по международному развитию – Шмыгаль

Грант поступит от Целевого фонда одного донора, созданного Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) и USAID.
"Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", – написал он.
По словам премьера, проект соглашения 9 июля был одобрен на заседании украинского правительства.
Шмыгаль добавил, что деньги будут направлены для покрытия расходов госбюджета на оплату услуг по программе медицинских гарантий. "Это чрезвычайно существенная поддержка от наших американских партнеров", – отметил он.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США. Только часть пакета предназначена на прямую помощь Украине. В начале июня первый миллиард прибыл в Украину, в конце июня поступил грант на сумму $1,3 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.