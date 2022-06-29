Украина получила от США грант $1,3 млрд – Шмыгаль

"Спасибо президенту США [Джо] Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд", – написал Шмыгаль.

Премьер поблагодарил за оперативные решения Всемирный банк, с помощью механизма которого был осуществлен перевод, и его президента Дэвида Мэлпасса.

Дякуємо * @POTUS за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу * . Щойно отримали грант * 1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету * 7,5 млрд. Дякуємо за оперативні рішення @worldbank, через механізм якого здійснено переказ, та @DavidMalpassWBG! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 29, 2022

8 июня посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что первый миллиард из $40 млрд пакета помощи США уже прибыл в Украину, "и еще $7,5 млрд грантовой помощи уже в пути".