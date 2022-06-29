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Украина получила от США грант $1,3 млрд – Шмыгаль

Шмыгаль поблагодарил США "за беспрецедентную поддержку"
Шмыгаль поблагодарил США "за беспрецедентную поддержку"
Фото: kmu.gov.ua

Украина получила $1,3 млрд грантовой помощи от США в рамках более широкого пакета финансирования государственного бюджета, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он написал в Twitter вечером 29 июня.

"Спасибо президенту США [Джо] Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд", – написал Шмыгаль.

Премьер поблагодарил за оперативные решения Всемирный банк, с помощью механизма которого был осуществлен перевод, и его президента Дэвида Мэлпасса.

8 июня посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что первый миллиард из $40 млрд пакета помощи США уже прибыл в Украину, "и еще $7,5 млрд грантовой помощи уже в пути".

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент СШАТолько часть пакета предназначена на прямую помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Теги: США, госбюджет, Джо Байден, экономика, Всемирный банк, финансовая помощь, финансы, Дэвид Мэлпасс, Денис Шмыгаль, макрофинансовая помощь
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