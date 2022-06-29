Украина получила от США грант $1,3 млрд – Шмыгаль

"Спасибо президенту США [Джо] Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд", – написал Шмыгаль.
Премьер поблагодарил за оперативные решения Всемирный банк, с помощью механизма которого был осуществлен перевод, и его президента Дэвида Мэлпасса.
Дякуємо * @POTUS за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу * . Щойно отримали грант * 1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету * 7,5 млрд. Дякуємо за оперативні рішення @worldbank, через механізм якого здійснено переказ, та @DavidMalpassWBG!— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 29, 2022
8 июня посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что первый миллиард из $40 млрд пакета помощи США уже прибыл в Украину, "и еще $7,5 млрд грантовой помощи уже в пути".
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США. Только часть пакета предназначена на прямую помощь Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.