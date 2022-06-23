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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина тратит до $6 млрд ежемесячно из-за войны – Агентство США по международному развитию

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Пауэр отметила, что даже $7,5 млрд, которые Белый дом готов выделить на помощь Украине, не хватит, чтобы покрыть расходы в связи с войной
Пауэр отметила, что даже $7,5 млрд, которые Белый дом готов выделить на помощь Украине, не хватит, чтобы покрыть расходы в связи с войной
Фото: EPA

Власти Украины вынуждены тратить ежемесячно до $5–6 млрд, чтобы справиться с войной. Об этом 21 июня заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время ток-шоу The Way Forward, где она отвечала на вопросы президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.

"По последним оценкам, расходы правительства, которому приходится вести эту войну, составляют где-то $5–6 млрд в месяц. И это ошеломляющая цифра", – сказала она.

Пауэр добавила, что даже $7,5 млрд, которые Белый дом готов выделить на помощь Украине, не хватит, чтобы покрыть расходы в связи с войной.

"Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что дальше нужна еще большая прямая бюджетная поддержка", – подчеркнула руководитель USAID.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, война, Саманта Пауэр, USAID, финансовая помощь, война России против Украины
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