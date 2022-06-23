Украина тратит до $6 млрд ежемесячно из-за войны – Агентство США по международному развитию

Пауэр отметила, что даже $7,5 млрд, которые Белый дом готов выделить на помощь Украине, не хватит, чтобы покрыть расходы в связи с войной Фото: EPA

"По последним оценкам, расходы правительства, которому приходится вести эту войну, составляют где-то $5–6 млрд в месяц. И это ошеломляющая цифра", – сказала она.

Пауэр добавила, что даже $7,5 млрд, которые Белый дом готов выделить на помощь Украине, не хватит, чтобы покрыть расходы в связи с войной.

"Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что дальше нужна еще большая прямая бюджетная поддержка", – подчеркнула руководитель USAID.

Война России против Украины. Главное (обновляется)