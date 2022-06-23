Украина тратит до $6 млрд ежемесячно из-за войны – Агентство США по международному развитию

"По последним оценкам, расходы правительства, которому приходится вести эту войну, составляют где-то $5–6 млрд в месяц. И это ошеломляющая цифра", – сказала она.
Пауэр добавила, что даже $7,5 млрд, которые Белый дом готов выделить на помощь Украине, не хватит, чтобы покрыть расходы в связи с войной.
"Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что дальше нужна еще большая прямая бюджетная поддержка", – подчеркнула руководитель USAID.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.