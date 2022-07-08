По итогам конференции в Лугано Украина имеет договоренности о неотложной помощи более чем на $2 млрд

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении 7 июля, текст приводит сайт главы государства.
"Эти средства будут направлены на усиление бюджета и подготовку к зиме. Кстати, весомой поддержкой и сейчас, и в течение отопительного сезона является уже начавшийся экспорт украинского электричества в страны Евросоюза. Цена на электричество на европейском рынке выше, чем в Украине, что позволит энергокомпаниям использовать заработанные средства для обеспечения украинских потребителей. Причем при постоянных тарифах", – сказал президент.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июня сообщал о договоренностях почти на $2 млрд, достигнутых на конференции в Лугано. По его словам, $1,2 млрд Украина получит от Всемирного банка, $300 млн – от Европейского банка реконструкции и развития, также финансовую помощь предоставят правительства Швейцарии, Швеции и Великобритании.
Двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины прошла в Лугано 4–5 июля. Перед участниками по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Премьер-министр Денис Шмыгаль принял участие лично.
На конференции представили национальный план восстановления Украины. Он оценивается в $750 млрд и рассчитана на 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.
По итогам конференции приняли декларацию, подписанты которой – более 40 стран и организаций – пообещали поддерживать восстановление Украины. Евросоюз создаст платформу для координации действий партнеров.
Великобритания заявила, что будет возглавлять послевоенное восстановление Украины и в 2023 году примет конференцию.