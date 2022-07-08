По итогам конференции в Лугано Украина имеет договоренности о неотложной помощи более чем на $2 млрд

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении 7 июля, текст приводит сайт главы государства.

"Эти средства будут направлены на усиление бюджета и подготовку к зиме. Кстати, весомой поддержкой и сейчас, и в течение отопительного сезона является уже начавшийся экспорт украинского электричества в страны Евросоюза. Цена на электричество на европейском рынке выше, чем в Украине, что позволит энергокомпаниям использовать заработанные средства для обеспечения украинских потребителей. Причем при постоянных тарифах", – сказал президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июня сообщал о договоренностях почти на $2 млрд, достигнутых на конференции в Лугано. По его словам, $1,2 млрд Украина получит от Всемирного банка, $300 млн – от Европейского банка реконструкции и развития, также финансовую помощь предоставят правительства Швейцарии, Швеции и Великобритании.