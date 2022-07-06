ЕС создаст платформу для координации восстановления Украины – президент Еврокомиссии

"Европейская комиссия предложила правительству Украины создать платформу по восстановлению для определения потребностей в инвестициях, координации действий, направления ресурсов и, конечно, для поддержки амбициозной программы реформ", – сказала она.
По словам фон дер Ляйен, с помощью платформы будут формировать стратегические направления и приоритеты восстановления Украины, она будет открытой для "всех, кому небезразлично будущее Украины" – участвовать могут государства, институты, гражданское общество, бизнес.
"Украина будет занимать ведущую позицию. Потому что наши действия будут определяться стремлениями и желаниями украинского народа, что очень важно", – добавила она.
Двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины прошла в Лугано 4–5 июля. Перед участниками по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Премьер-министр Денис Шмыгаль принял участие лично.
На конференции представили национальный план восстановления Украины. Он оценивается в $750 млрд и рассчитана на 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.
Великобритания заявила, что будет возглавлять послевоенное восстановление Украины и в 2023 году примет конференцию.
По итогам конференции приняли декларацию, подписанты которой – более 40 стран и организаций – пообещали поддерживать восстановление Украины.