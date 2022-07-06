ЕС создаст платформу для координации восстановления Украины – президент Еврокомиссии

Фон дер Ляйен: Наши действия будут определяться стремлениями и желаниями украинского народа Фото: ЕРА

"Европейская комиссия предложила правительству Украины создать платформу по восстановлению для определения потребностей в инвестициях, координации действий, направления ресурсов и, конечно, для поддержки амбициозной программы реформ", – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, с помощью платформы будут формировать стратегические направления и приоритеты восстановления Украины, она будет открытой для "всех, кому небезразлично будущее Украины" – участвовать могут государства, институты, гражданское общество, бизнес.

"Украина будет занимать ведущую позицию. Потому что наши действия будут определяться стремлениями и желаниями украинского народа, что очень важно", – добавила она.