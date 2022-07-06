Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.
"Украина разделяет все цели и ценности Организации и стремится присоединиться к ней как можно быстрее. Членство Украины в ОЭСР является одним из краеугольных камней успешного обновления и развития Украины. Надеемся, что Совет ОЭСР рассмотрит этот документ, чтобы мы могли присоединиться как можно быстрее", – написал он.
Шмыгаль передал заявку в ходе дискуссии о практическом внедрении плана восстановления Украины в рамках конференции в Лугано. Это, по мнению премьера, символично.
"Текущая поддержка, предстоящая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине – сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение", – пояснил Шмыгаль.
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Двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины прошла в Лугано 4–5 июля. Перед участниками по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.
На конференции представили национальный план восстановления Украины. Он оценивается в $750 млрд и рассчитана на 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.