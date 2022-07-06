Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Украина разделяет все цели и ценности Организации и стремится присоединиться к ней как можно быстрее. Членство Украины в ОЭСР является одним из краеугольных камней успешного обновления и развития Украины. Надеемся, что Совет ОЭСР рассмотрит этот документ, чтобы мы могли присоединиться как можно быстрее", – написал он.

Шмыгаль передал заявку в ходе дискуссии о практическом внедрении плана восстановления Украины в рамках конференции в Лугано. Это, по мнению премьера, символично.

"Текущая поддержка, предстоящая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине – сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение", – пояснил Шмыгаль.

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