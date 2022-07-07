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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Европарламент поддержал предоставление Украине €1 млрд макрофинансовой помощи

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Европарламент поддержал выделение Украине первой части макрофинансовой помощи из пакета на &euro;9 млрд
Европарламент поддержал выделение Украине первой части макрофинансовой помощи из пакета на €9 млрд
Фото: depositphotos.com

Европейский парламент на заседании 7 июля поддержал предоставление Украине €1 млрд макрофинансовой помощи для обеспечения неотложных бюджетных нужд. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Решение одного из ключевых органов ЕС было принято в беспрецедентно короткие сроки, подчеркнули в Минфине.

Его также должен поддержать Совет Евросоюза, после чего решение вступит в силу.

Еврокомиссия 1 июля предложила предоставить Украине эту макрофинансовую помощь, это первая часть из пакета на €9 млрд, сообщает сайт комиссии.

Средства будут предоставлены Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. После предоставления этого кредита сумма финансовой помощи ЕС Украине за период полномасштабного вторжения составит €2,2 млрд, а после вступления всего пакета в силу она может достигнуть €10 млрд, сообщили в Еврокомиссии.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Европарламент, Еврокомиссия, бюджет, кредиты, финансовая помощь, Евросоюз, Минфин, ЕС
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