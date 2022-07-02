Еврокомиссия предложила предоставить Украине €1 млрд помощи

"Сегодня мы предлагаем предоставить Украине €1 млрд. О предоставлении первой части макрофинансовой помощи было объявлено в мае. Это поможет удовлетворить неотложные потребности страны", – написала она.

Фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Украине и будет поддерживать ее восстановление в долгосрочной перспективе.