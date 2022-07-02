Еврокомиссия предложила предоставить Украине €1 млрд помощи

"Сегодня мы предлагаем предоставить Украине €1 млрд. О предоставлении первой части макрофинансовой помощи было объявлено в мае. Это поможет удовлетворить неотложные потребности страны", – написала она.
Фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Украине и будет поддерживать ее восстановление в долгосрочной перспективе.
Сьогодні ми пропонуємо надати Україні 1 млрд євро.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022
Про надання першої частини макрофінансової допомоги було оголошено в травні.
Це допоможе задовольнити нагальні потреби країни.
* продовжить надавати допомогу * і буде підтримувати її відбудову в довгостроковій перспективі. pic.twitter.com/AhUrE3b8XX
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США. Только часть пакета предназначена на прямую помощь Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.