Украина изучает возможность реструктуризации внешнего долга – Bloomberg

По данным собеседников агентства, рассматриваются несколько сценариев, но до конца лета решение приниматься не будет – у Украины есть время до 1 сентября. Тогда страна, по информации Bloomberg, должна выплатить $1,4 млрд долга и процентов.

Международный валютный фонд консультирует власти Украины в этом вопросе, делает анализ финансовой и долговой ситуации, пишет агентство.

Ни в МВФ, ни в Министерстве финансов не стали комментировать возможность реструктуризации долга.

Источники Bloomberg говорят, что среди рассматриваемых вариантов – так называемый запрос на согласие, то есть запрос эмитента на получение согласия держателей ценных бумаг на изменение условий выпущенных облигаций. Еще один вариант – использование в качестве залога замороженных активов РФ, но собеседники агентства отмечают, что юридическая жизнеспособность этой идеи неясна.

То, что Украина ведет консультации по этому вопросу, подчеркивает: страна хочет сохранить хорошие отношения с глобальными инвесторами, отмечает Bloomberg. Сейчас, по данным агентства, облигации Украины в долларах и евро торгуются ниже уровней, указывающих на риск бедственного положения реструктуризации.