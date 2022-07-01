Украина изучает возможность реструктуризации внешнего долга – Bloomberg

По данным собеседников агентства, рассматриваются несколько сценариев, но до конца лета решение приниматься не будет – у Украины есть время до 1 сентября. Тогда страна, по информации Bloomberg, должна выплатить $1,4 млрд долга и процентов.
Международный валютный фонд консультирует власти Украины в этом вопросе, делает анализ финансовой и долговой ситуации, пишет агентство.
Ни в МВФ, ни в Министерстве финансов не стали комментировать возможность реструктуризации долга.
Источники Bloomberg говорят, что среди рассматриваемых вариантов – так называемый запрос на согласие, то есть запрос эмитента на получение согласия держателей ценных бумаг на изменение условий выпущенных облигаций. Еще один вариант – использование в качестве залога замороженных активов РФ, но собеседники агентства отмечают, что юридическая жизнеспособность этой идеи неясна.
То, что Украина ведет консультации по этому вопросу, подчеркивает: страна хочет сохранить хорошие отношения с глобальными инвесторами, отмечает Bloomberg. Сейчас, по данным агентства, облигации Украины в долларах и евро торгуются ниже уровней, указывающих на риск бедственного положения реструктуризации.
22 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что Украине не нужны реструктуризация и списание долгов. "Выплаты по внешнему долгу Украины составляют 20% от всех выплат по государственному долгу в этом году и у нас нет проблем с его обслуживанием", – объяснял министр, его цитирует Минфин.
График выплат внешнего долга Украины в этом году несложный, и страна имеет все возможности даже в военное время обслуживать его погашение, подчеркивал министр в марте.
В отчете о финансовой устойчивости от Национального банка Украины, утвержденном 17 июня, говорится, что обсуждаются действия для введения для Украины "каникул" на выплату по внешнему долгу. Согласно данным НБУ, суммарно предоставленная и объявленная финансовая помощь – около $30 млрд, до трети составляют безвозвратные гранты, остальное – кредиты под низкие ставки и кредитные гарантии.