Украина получила €1 млрд от Германии

Средства, полученные от ФРГ, направят на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"В государственный бюджет Украины поступил грант Федеративной Республики Германия в сумме €1 млрд. Грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открытый Международным валютным фондом для направления денег стран-доноров на помощь Украине", – говорится в сообщении.

Средства направят на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Соглашение о получении гранта министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер подписали 24 июня.

В Минфине отметили, что с 24 февраля, когда в Украине начало действовать военное положение, Украина получила от ФРГ €1,3 млрд для поддержки финансово бюджетной системы.