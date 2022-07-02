Украина получила €1 млрд от Германии

"В государственный бюджет Украины поступил грант Федеративной Республики Германия в сумме €1 млрд. Грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открытый Международным валютным фондом для направления денег стран-доноров на помощь Украине", – говорится в сообщении.
Средства направят на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.
Соглашение о получении гранта министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер подписали 24 июня.
В Минфине отметили, что с 24 февраля, когда в Украине начало действовать военное положение, Украина получила от ФРГ €1,3 млрд для поддержки финансово бюджетной системы.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США. Только часть пакета предназначена на прямую помощь Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.