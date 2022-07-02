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ДЕНЬГИ

Украина получила €1 млрд от Германии

Средства, полученные от ФРГ, направят на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения
Средства, полученные от ФРГ, направят на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Украина получила от Германии грант в размере €1 млрд. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"В государственный бюджет Украины поступил грант Федеративной Республики Германия в сумме €1 млрд. Грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открытый Международным валютным фондом для направления денег стран-доноров на помощь Украине", – говорится в сообщении.

Средства направят на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Соглашение о получении гранта министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер подписали 24 июня.

В Минфине отметили, что с 24 февраля, когда в Украине начало действовать военное положение, Украина получила от ФРГ €1,3 млрд для поддержки финансово бюджетной системы.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент СШАТолько часть пакета предназначена на прямую помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, Украина, ФРГ, финансовая помощь, война России против Украины, Минфин
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