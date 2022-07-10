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Германия больше месяца блокирует помощь Украине в размере €9 млрд – СМИ

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Предложение о &euro;9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая
Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая
Фото: depositphotos.com

Больше месяца Германия блокирует пакет помощи в размере €9 млрд, который должен представлять собой основную форму поддержки ЕС для Украины. Об этом 10 июля написало итальянское издание Corriere della Sera.

Как отмечает издание, эта помощь предусматривает кредиты с погашением через 25 лет и практически без процентов, благодаря средствам, которые ЕК будет собирать, выпуская на рынок долговые обязательства, гарантированные европейскими государствами. Но Германия, самый крупный и солидный из гарантов этой формы еврооблигаций, выступила против.

По информации журналистов, министру финансов Германии Кристиану Линднеру не нравится тот факт, что Брюссель предлагает финансировать помощь Украине за счет общего европейского долга, как это было во время пандемии.

Пока что Германия одобрила только первый миллиардный транш, средства от которого должны быть выплачены Киеву до июля.

Издание также предполагает, что блокирование финансовой помощи могло стать одной из причин увольнения президентом Украины Владимиром Зеленским посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Контекст:

Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая. 23 июня ЕК сообщила, что ведет подготовку предложения для стран ЕС о предоставлении этой помощи Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, кредиты, финансовая помощь, Евросоюз, финансирование, Кристиан Линднер
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