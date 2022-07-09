Зеленский уволил с должности посла Украины в ФРГ Мельника, назвавшего Шольца "обиженной ливерной колбасой"

Причина увольнения в документе не указана.

Мельник в мае назвал "обиженной ливерной колбасой" канцлера ФРГ Олафа Шольца.

4 июля немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Киеве сообщило, что Мельник до осени может стать заместителем министра иностранных дел Украины. Якобы такое предложение было сделано МИД президенту Украины. Мельника очень ценят в Киеве за его работу, подчеркнули в Кабмине.

Мельник занимает должность посла Украины в Германии с 2014 года. Увольнение посла может быть частью плановой ротации, так как он занимает этот пост восьмой год, хотя обычно срок полномочий не превышает четыре – шесть лет. Но, как отмечает Bild, украинский дипломат недавно подвергся резкой критике из-за своих высказываний о лидере Организации украинских националистов Степане Бандере.

В частности, в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу (Tilo Jung), опубликованном 29 июня на YouTube-канале Jung & Naiv, Мельник заявил, что "нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев". Он отметил, что "это нарратив, который до сих пор продвигают россияне", и он "находит поддержку в Германии, Польше и Израиле".

Отвечая на вопрос о расправах над польским населением, Мельник сказал, что происходили массовые убийства как поляков, так и украинцев.

Слова посла Украины, сказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины, отреагировали в украинском министерстве.