Группа немцев поставила под сомнение необходимость военной помощи Украине. Посол Мельник ответил: "Идите к черту"

Они не считают реалистичной победу Украины военным путем и пишут, что странам Запада, которые поддерживают Украину, предоставляя оружие, нужно "задать себе вопрос, к чему именно они стремятся и являются ли поставки оружия (и как долго) правильным путем".
Подписанты обеспокоены теми последствиями войны, которые "не ограничиваются Украиной", – ростом цен, нехваткой энергоресурсов и риском голода в странах Африки (вероятно, имеются в виду государства, которые страдают от блокирования Россией экспорта продовольствия из Украины).
"Запад должен сделать все, что в его силах, чтобы стороны пришли к переговорному решению в ближайшее время", – заявили они и добавили, что "не должно быть мира, продиктованного [президентом РФ Владимиром] Путиным".
Они обвинили лидеров Запада в том, что те "не предприняли согласованных усилий по инициированию переговоров". Следовательно, считают авторы обращения, "нельзя предполагать", что Путин не хочет вести переговоры.
Обращение подписали около 20 человек, в том числе бывший военный советник Ангелы Меркель Эрих Вад, профессор международной политики Йоханнес Варвик, философ Рихард Прехт, писатель и режиссер Алекандр Клюге.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter отреагировал на это письмо.
"Только не это. Что за кучка псевдоинтеллектуальных неудачников? Все вы [...] должны наконец-то пойти к черту со своими пораженческими "советами". Пока", – написал он.
Nicht schon wieder, what a bunch of pseudo-intellectual loosers * *— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 29, 2022
Ihr alle Varwicks, Vads, Kluges, Prechts, Yogeshwars, Zehs & Co. sollt euch endlich mit euren defätistischen „Ratschlägen“ zum Teufel scheren. Tschüßhttps://t.co/maeCCkxrBU pic.twitter.com/R6W19c66om
Посольство Украины в Германии объяснило, что эта группа во главе с Прехтом не впервые выступает с подобными заявлениями. "Они не имеют ничего общего с реальностью, их цель – подтолкнуть украинцев к капитуляции в кровавой войне, которую начала Россия", – подчеркнули в дипмиссии.
Немецкие эксперты и журналисты тоже раскритиковали обращение, добавили в посольстве. В частности, политолог Карло Масала подчеркнул, что в обращении ни разу не упоминается, что Россия неоднократно выдвигала требование завершить войну на ее условиях.