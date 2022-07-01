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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Группа немцев поставила под сомнение необходимость военной помощи Украине. Посол Мельник ответил: "Идите к черту"

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Мельник назвал кучкой псевдоинтеллектуальных неудачников группу немцев, подписавших обращение
Мельник назвал кучкой псевдоинтеллектуальных неудачников группу немцев, подписавших обращение
Фото: ЕРА

Группа немецких интеллектуалов (писатели, публицисты, философы и другие) 29 июня опубликовала в газете Die Zeit открытое письмо, в котором призывает Европу восстановить мир на континенте путем переговоров и ставит под сомнение необходимость поставок Украине оборонной помощи.

Они не считают реалистичной победу Украины военным путем и пишут, что странам Запада, которые поддерживают Украину, предоставляя оружие, нужно "задать себе вопрос, к чему именно они стремятся и являются ли поставки оружия (и как долго) правильным путем". 

Подписанты обеспокоены теми последствиями войны, которые "не ограничиваются Украиной", – ростом цен, нехваткой энергоресурсов и риском голода в странах Африки (вероятно, имеются в виду государства, которые страдают от блокирования Россией экспорта продовольствия из Украины). 

апад должен сделать все, что в его силах, чтобы стороны пришли к переговорному решению в ближайшее время", – заявили они и добавили, что "не должно быть мира, продиктованного [президентом РФ Владимиром] Путиным".

Они обвинили лидеров Запада в том, что те "не предприняли согласованных усилий по инициированию переговоров". Следовательно, считают авторы обращения, "нельзя предполагать", что Путин не хочет вести переговоры. 

Обращение подписали около 20 человек, в том числе бывший военный советник Ангелы Меркель Эрих Вад, профессор международной политики Йоханнес Варвик, философ Рихард Прехт, писатель и режиссер Алекандр Клюге. 

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter отреагировал на это письмо. 

"Только не это. Что за кучка псевдоинтеллектуальных неудачников? Все вы [...] должны наконец-то пойти к черту со своими пораженческими "советами". Пока", – написал он. 

Контекст:

Посольство Украины в Германии объяснило, что эта группа во главе с Прехтом не впервые выступает с подобными заявлениями. "Они не имеют ничего общего с реальностью, их цель – подтолкнуть украинцев к капитуляции в кровавой войне, которую начала Россия", – подчеркнули в дипмиссии.

Немецкие эксперты и журналисты тоже раскритиковали обращение, добавили в посольстве. В частности, политолог Карло Масала подчеркнул, что в обращении ни разу не упоминается, что Россия неоднократно выдвигала требование завершить войну на ее условиях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, переговоры, Андрей Мельник, посольство Украины, письмо, капитуляция
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