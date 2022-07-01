Группа немцев поставила под сомнение необходимость военной помощи Украине. Посол Мельник ответил: "Идите к черту"

Они не считают реалистичной победу Украины военным путем и пишут, что странам Запада, которые поддерживают Украину, предоставляя оружие, нужно "задать себе вопрос, к чему именно они стремятся и являются ли поставки оружия (и как долго) правильным путем".

Подписанты обеспокоены теми последствиями войны, которые "не ограничиваются Украиной", – ростом цен, нехваткой энергоресурсов и риском голода в странах Африки (вероятно, имеются в виду государства, которые страдают от блокирования Россией экспорта продовольствия из Украины).

"Запад должен сделать все, что в его силах, чтобы стороны пришли к переговорному решению в ближайшее время", – заявили они и добавили, что "не должно быть мира, продиктованного [президентом РФ Владимиром] Путиным".

Они обвинили лидеров Запада в том, что те "не предприняли согласованных усилий по инициированию переговоров". Следовательно, считают авторы обращения, "нельзя предполагать", что Путин не хочет вести переговоры.

Обращение подписали около 20 человек, в том числе бывший военный советник Ангелы Меркель Эрих Вад, профессор международной политики Йоханнес Варвик, философ Рихард Прехт, писатель и режиссер Алекандр Клюге.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter отреагировал на это письмо.

"Только не это. Что за кучка псевдоинтеллектуальных неудачников? Все вы [...] должны наконец-то пойти к черту со своими пораженческими "советами". Пока", – написал он.

Nicht schon wieder, what a bunch of pseudo-intellectual loosers * ‍ *

Ihr alle Varwicks, Vads, Kluges, Prechts, Yogeshwars, Zehs & Co. sollt euch endlich mit euren defätistischen „Ratschlägen“ zum Teufel scheren. Tschüßhttps://t.co/maeCCkxrBU pic.twitter.com/R6W19c66om — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 29, 2022