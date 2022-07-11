Нидерланды выделили €200 млн финансовой помощи Украине и поставят тяжелое вооружение, Зеленский поблагодарил

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 11 июля в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, трансляция велась в YouTube Офиса президента Украины.

"Я хочу отметить решение правительства Нидерландов о предоставлении нашему государству дополнительного тяжелого вооружения, мы за это очень благодарны. Также могу сообщить о выделении €200 млн недавно дополнительной финансовой поддержки для Украины. Это решение правительства Нидерландов поможет обеспечить финансирование выплат для украинских учителей, медиков, пенсионеров", – сказал Зеленский.

На зарплаты бюджетникам, как сообщали в Минфине, Украина вынуждена была направить также €446,8 млн кредита, полученного от Всемирного банка в конце июня.

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