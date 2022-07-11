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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерланды выделили €200 млн финансовой помощи Украине и поставят тяжелое вооружение, Зеленский поблагодарил

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Зеленский и Рютте встретились в Киеве
Зеленский и Рютте встретились в Киеве
Фото: president.gov.ua

Нидерланды выделили €200 млн финансовой помощи Украине, средства будут направлены на выплаты зарплат работникам бюджетной сферы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 11 июля в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, трансляция велась в YouTube Офиса президента Украины. 

"Я хочу отметить решение правительства Нидерландов о предоставлении нашему государству дополнительного тяжелого вооружения, мы за это очень благодарны. Также могу сообщить о выделении €200 млн недавно дополнительной финансовой поддержки для Украины. Это решение правительства Нидерландов поможет обеспечить финансирование выплат для украинских учителей, медиков, пенсионеров", – сказал Зеленский. 

На зарплаты бюджетникам, как сообщали в Минфине, Украина вынуждена была направить также €446,8 млн кредита, полученного от Всемирного банка в конце июня. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Рютте сегодня впервые с начала полномасштабного вторжения РФ прибыл с визитом в Украину. Перед встречей с Зеленским он посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области. 

По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, страна к 7 июля поставила Украине товаров военного назначения на сумму более €172,7 млн, сообщало NOS. В их число входят пять бронированных гаубиц, которые считаются самой тяжелой артиллерией нидерландской армии, планируют отправить еще три.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Нидерланды, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, медики, выплаты, визит, финансирование
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