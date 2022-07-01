Украина получила от Всемирного банка кредит на €446,8 млн, это позволит выплатить зарплаты бюджетникам – Минфин

За счет кредита Украина выплатит зарплаты госслужащим и работникам сферы образования Фото: depositphotos.com

Гарантия Великобритании составит €424,6 млн из этой суммы, сообщили в ведомстве.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, кредитные средства направят в том числе на выплату зарплат бюджетникам – сотрудникам госорганов и сферы образования на национальном и региональных уровнях.

"В условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления. Привлеченные средства позволят обеспечить финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот трудный период нашей истории", – сказал Марченко.

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