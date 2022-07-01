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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила от Всемирного банка кредит на €446,8 млн, это позволит выплатить зарплаты бюджетникам – Минфин

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За счет кредита Украина выплатит зарплаты госслужащим и работникам сферы образования
За счет кредита Украина выплатит зарплаты госслужащим и работникам сферы образования
Фото: depositphotos.com

Украина получила от Всемирного банка кредит на €446,8 млн, большую часть суммы гарантировала Великобритания. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства финансов Украины.

Гарантия Великобритании составит €424,6 млн из этой суммы, сообщили в ведомстве.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, кредитные средства направят в том числе на выплату зарплат бюджетникам – сотрудникам госорганов и сферы образования на национальном и региональных уровнях. 

"В условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления. Привлеченные средства позволят обеспечить финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот трудный период нашей истории", – сказал Марченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: образование, Великобритания, зарплата, бюджет, кредиты, война России против Украины, выплаты, финансирование, Сергей Марченко, Минфин
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