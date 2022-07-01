Украина получила от Всемирного банка кредит на €446,8 млн, это позволит выплатить зарплаты бюджетникам – Минфин

Гарантия Великобритании составит €424,6 млн из этой суммы, сообщили в ведомстве.
По словам главы Минфина Сергея Марченко, кредитные средства направят в том числе на выплату зарплат бюджетникам – сотрудникам госорганов и сферы образования на национальном и региональных уровнях.
"В условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления. Привлеченные средства позволят обеспечить финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот трудный период нашей истории", – сказал Марченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.