Никонов рассказал, какие программы отстройки разрушенного в результате военных действий жилья рассматривают украинские власти

"Есть два аспекта отстройки: первый аспект – это инфраструктурные объекты, которые были разрушены, которые нужно восстанавливать после окончания войны одними из самых первых. Я считаю, на эти нужды мы должны получить деньги в виде заемных средств, но справедливости ради скажу, что на счетах украинских банков деньги есть. Вопрос каких-то гарантий. И у банковской системы государство может эти деньги занять – в принципе, там достаточно серьезный ресурс есть. Потому что банки никого не кредитуют – у нас же фактически нет сейчас системы кредитования. Потому что, во-первых, [высокая] учетная ставка, а во-вторых, критерии для выдачи кредита, нормативы, которые существуют, – они не работают", – сказал Никонов.

Второй аспект, по его словам, – это восстановление и строительство жилья.

"Здесь есть два направления, с которыми правительство уже очень плотно работает и двигается вперед. И я скажу откровенно: достаточно успешно. Первый – это строительство жилья для переселенцев за собственные государственные деньги. Они назначают цену – может бизнес строить, может само государство – и передают людям, которые потеряли его. Но я считаю, что более эффективный способ, который тоже разрабатывается – это доведение до ума нашей ипотеки. Там есть ряд вопросов, которые нужно решить. Самый главный, на мой взгляд, нерешенный пока вопрос – как быть с невозвращаемыми кредитами? Вот если это действительно полная ипотека, то люди, которые получают квартиру, потом не платят. Что делать с ними? Нет ни одного решения суда, на основании которого человека могли бы выселить. И банки, видя такое отношение, не хотят этим заниматься", – пояснил Никонов.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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