"Представляете, как себя сейчас чувствуют их лидеры". Кулеба назвал две страны, которые были против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС

"Представляете, как себя чувствуют сейчас лидеры стран, которые говорили с [президентом Украины Владимиром] Зеленским или приезжали в Киев за последние три месяца и говорили: "Слушай, ну, реально мы за тебя, но кандидатства не будет. Давай придумаем какой-нибудь полустатус, давай придумаем какую-нибудь комбинашечку?.." Президент, как всегда, говорил: "Народ, никакого не нужно нам полустатуса, нам не нужны никакие промежуточные функции, нам нужен статус кандидата в члены ЕС". И все эти люди совершенно серьезно и дружески убеждали, а затем проголосовали за статус кандидата для Украины. Это не трансформация, это реально психологический перелом, произошедший с ними. И вот подвести их к этому психологическому перелому – это была самая трудная задача", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, самые большие скептики никогда не предлагали Киеву "полурешений".

"Я точно не скажу вам, кто предлагал эти альтернативные полурешения, потому что это были более или менее благосклонные к нам страны. Они просто говорили по-дружески: "Смотрите, ну, не будет [статуса кандидата], потому что они скептики, вы их мнение не измените". Поэтому я могу совершенно спокойно сказать, кто принадлежал к лагерю скептиков, но их как раз не приходилось в этом плане переламывать, потому что они были против. Они считали, что Украине нужно что-то дать, но не связанное с юридически зафиксированным обещанием членства в Европейском союзе. Это были Нидерланды, это была Германия", – сказал министр.

В то же время он отметил, что немаловажную роль в этом вопросе сыграл премьер-министр Италии Марио Драги, который "был единственным лидером крупного европейского государства, прямо поддержавшего статус кандидата для Украины".

Также Кулеба добавил, что Украине содействовал и президент Франции Эммануэль Макрон, который "помог найти правильный подход в общении с канцлером Германии" Олафом Шольцем.