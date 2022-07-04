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"Представляете, как себя сейчас чувствуют их лидеры". Кулеба назвал две страны, которые были против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС

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По словам Кулебы, самые большие скептики никогда не предлагали Киеву "полурешений"
По словам Кулебы, самые большие скептики никогда не предлагали Киеву "полурешений"
Фото: ЕРА

Главными скептиками в вопросе предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС были Нидерланды и Германия. Об этом в опубликованном 4 июля интервью LB.ua заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Представляете, как себя чувствуют сейчас лидеры стран, которые говорили с [президентом Украины Владимиром] Зеленским или приезжали в Киев за последние три месяца и говорили: "Слушай, ну, реально мы за тебя, но кандидатства не будет. Давай придумаем какой-нибудь полустатус, давай придумаем какую-нибудь комбинашечку?.." Президент, как всегда, говорил: "Народ, никакого не нужно нам полустатуса, нам не нужны никакие промежуточные функции, нам нужен статус кандидата в члены ЕС". И все эти люди совершенно серьезно и дружески убеждали, а затем проголосовали за статус кандидата для Украины. Это не трансформация, это реально психологический перелом, произошедший с ними. И вот подвести их к этому психологическому перелому – это была самая трудная задача", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, самые большие скептики никогда не предлагали Киеву "полурешений".

"Я точно не скажу вам, кто предлагал эти альтернативные полурешения, потому что это были более или менее благосклонные к нам страны. Они просто говорили по-дружески: "Смотрите, ну, не будет [статуса кандидата], потому что они скептики, вы их мнение не измените". Поэтому я могу совершенно спокойно сказать, кто принадлежал к лагерю скептиков, но их как раз не приходилось в этом плане переламывать, потому что они были против. Они считали, что Украине нужно что-то дать, но не связанное с юридически зафиксированным обещанием членства в Европейском союзе. Это были Нидерланды, это была Германия", – сказал министр.

В то же время он отметил, что немаловажную роль в этом вопросе сыграл премьер-министр Италии Марио Драги, который "был единственным лидером крупного европейского государства, прямо поддержавшего статус кандидата для Украины".

Также Кулеба добавил, что Украине содействовал и президент Франции Эммануэль Макрон, который "помог найти правильный подход в общении с канцлером Германии" Олафом Шольцем.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Зеленский на заседании Верховной Рады 1 июля заявил, что Украина должна готовиться к началу переговоров о членстве в Европейском союзе "так же интенсивно и ответственно, как готовилась к решению о кандидатстве".

"Путь к членству не должен занимать годы, десятилетия. Мы должны преодолеть этот путь быстро", – сказал Зеленский и вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

Теги: Германия, Украина, Италия, Нидерланды, переговоры, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Евросоюз, Эммануэль Макрон, членство, Марио Драги
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