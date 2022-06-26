Украина получила статус кандидата в ЕС безусловно и не лишится его – Стефанишина

Об этом 25 июня в эфире национального телемарафона заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает УНИАН.
"Решение Евросовета, принятое 23 июня, отличается от той рекомендации, которую предоставила Еврокомиссия. Потому что статус кандидата мы получили безусловно. Что касается семи условий, то решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года сделает оценку выполнения этих условий, и от этого будут определены дальнейшие этапы, связанные с членством", – рассказала она.
На вопрос, возможен ли отзыв статус кандидата в случае невыполнения условий, вице-премьер сказала: "Нет. Украина получила статус кандидата, и точка".
Выполнение условий, которые выдвинула Еврокомиссия, позволит начать переговоры о вступлении в ЕС, напомнила она.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд условий.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, на котором рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.