Украина получила статус кандидата в ЕС безусловно и не лишится его – Стефанишина

Об этом 25 июня в эфире национального телемарафона заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает УНИАН.

"Решение Евросовета, принятое 23 июня, отличается от той рекомендации, которую предоставила Еврокомиссия. Потому что статус кандидата мы получили безусловно. Что касается семи условий, то решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года сделает оценку выполнения этих условий, и от этого будут определены дальнейшие этапы, связанные с членством", – рассказала она.

На вопрос, возможен ли отзыв статус кандидата в случае невыполнения условий, вице-премьер сказала: "Нет. Украина получила статус кандидата, и точка".

Выполнение условий, которые выдвинула Еврокомиссия, позволит начать переговоры о вступлении в ЕС, напомнила она.