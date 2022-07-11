Премьер Нидерландов прибыл в Украину и посетил Киевскую область

"Бородянка, Буча, Ирпень – о трагических событиях в этих населенных пунктах знает весь мир. Однако никакие фото или видео не передают ужаса, который оставили после себя оккупанты. Благодарны политикам, которые лично приезжают в область", – написал Кулеба.

По его словам, Рютте выразил свою поддержку и подчеркнул, что страны должны объединяться в оказании помощи Украине.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что пообщался с Рютте, передал ему презентации, посвященные разрушениям в городе, и попросил помощи Нидерландов в восстановлении населенного пункта.

Сам Рютте в комментарии прессе отметил, что регулярно созванивается с президентом Украины Владимиром Зеленским, но хотел поговорить с ним лично, а также увидеть своими глазами ситуацию в Украине, сообщает NOS.

"Конечно, мы все видели фотографии, но стоять здесь самому… Полная противоположность цивилизации, порядочности. То, что одна страна вторгается в другую и приводит к такому массовому хаосу... Так много людей погибло. Это действительно ужасно", – сказал премьер.

Он также отметил, что хотел показать и объяснить жителям Нидерландов, почему необходимо помогать Украине.

"Есть причина, по которой мы готовы принять последствия в Нидерландах – рост цен, более высокую стоимость энергии. И вы можете увидеть эту причину здесь", – сказал Рютте, глядя на обрушившийся многоквартирный дом.

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