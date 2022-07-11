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ПОЛИТИКА

Премьер Нидерландов прибыл в Украину и посетил Киевскую область

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Рютте о действиях РФ в Украине: Полная противоположность цивилизации, порядочности
Рютте о действиях РФ в Украине: Полная противоположность цивилизации, порядочности
Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте приехал с визитом в Украину и посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области, сообщил в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Бородянка, Буча, Ирпень – о трагических событиях в этих населенных пунктах знает весь мир. Однако никакие фото или видео не передают ужаса, который оставили после себя оккупанты. Благодарны политикам, которые лично приезжают в область", – написал Кулеба.

По его словам, Рютте выразил свою поддержку и подчеркнул, что страны должны объединяться в оказании помощи Украине.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что пообщался с Рютте, передал ему презентации, посвященные разрушениям в городе, и попросил помощи Нидерландов в восстановлении населенного пункта.

Сам Рютте в комментарии прессе отметил, что регулярно созванивается с президентом Украины Владимиром Зеленским, но хотел поговорить с ним лично, а также увидеть своими глазами ситуацию в Украине, сообщает NOS.

"Конечно, мы все видели фотографии, но стоять здесь самому… Полная противоположность цивилизации, порядочности. То, что одна страна вторгается в другую и приводит к такому массовому хаосу... Так много людей погибло. Это действительно ужасно", – сказал премьер. 

Он также отметил, что хотел показать и объяснить жителям Нидерландов, почему необходимо помогать Украине. 

"Есть причина, по которой мы готовы принять последствия в Нидерландах – рост цен, более высокую стоимость энергии. И вы можете увидеть эту причину здесь", – сказал Рютте, глядя на обрушившийся многоквартирный дом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Это первый визит Рютте в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В мае Украину посетил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. 

12 мая Рютте выступил по видеосвязи в Верховной Раде Украины

По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, страна к 7 июля поставила Украине товаров военного назначения на сумму более €172,7 млн, сообщало NOS. В их число входят пять бронированных гаубиц, которые считаются самой тяжелой артиллерией нидерландской армии, планируют отправить еще три

Теги: Нидерланды, Киевская область, Марк Рютте, Ирпень, война России против Украины, визит, Алексей Кулеба, Александр Маркушин
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