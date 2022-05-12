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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы с вами и не отступим". Премьер-министр Нидерландов обратился к Верховной Раде и процитировал украинский гимн

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Рютте: Я искренне верю, что демократия победит, свобода победит, Украина победит
Рютте: Я искренне верю, что демократия победит, свобода победит, Украина победит
Фото: rada.gov.ua

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 12 мая выступил по видеосвязи в Верховной Раде Украины. Текст его речи опубликовала пресс-служба Рады.

"Моя страна с вами, другие члены европейской семьи тоже с вами. Мы будем с вами и не отступим, пока мир, свобода и демократия снова не воцарятся в Украине и не осуществится правосудие", – сказал Рютте.

Он обещал, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы дать временное убежище тысячам украинцев, пока они не смогут вернуться безопасно к домам и семьям.

Политик отметил, что 5 мая празднуют День освобождения Нидерландов, и в этом году в стране, "как никогда раньше, мы осознавали, что свобода не дается без платы, свобода дается высокой ценой и в этой беде нельзя оставлять друзей".

"Российская агрессия против вашей страны беспощадная и разрушительная. Она основана на абсолютной лжи... [Президент РФ Владимир] Путин думал, что сможет изолировать Украину и поделить демократические силы мира своей скорой военной победой. Но он ошибался. Он очень просчитался, потому что произошло противоположное его намерениям", – подчеркнул Рютте.

Он отметил, что коллективные санкции, наложенные на Россию, беспрецедентны.

"Никогда раньше такой инструмент не использовался так быстро, прямо и в таком объеме. Считаю, что мы должны сделать больше и как можно скорее – и остановить покупку российской нефти", – заявил Рютте и добавил, что Нидерланды готовы это сделать вместе с партнерами и союзниками без колебаний. По его мнению, санкции должны действовать, пока российская агрессия не закончится и не восстановится украинский суверенитет.

Он подчеркнул, что политика поддержки Украины касается также предоставления военного оборудования, что делают и Нидерланды.

"Чтобы свершилось правосудие, нужно выяснять факты, собирать доказательства и выяснять правду как можно скорее. И мы в Нидерландах имеем Гаагу как правосудную столицу мира, и мы чувствуем на этот счет особую ответственность. Вот почему Нидерланды присылают большую группу судебных экспертов в Украину в тесной совместной работе с Международным уголовным судом, чтобы правосудие состоялось своевременно", – сказал Рютте.

В то же время он добавил, что Нидерланды понимают из собственного опыта, что для осуществления правосудия нужно время.

"Уже почти восемь лет мы завершаем рассмотрение российской ответственности за сбивание рейса МН17 возле Донецка и постепенно приближаемся к развязке. Я благодарю украинских друзей за их поддержку в этой борьбе за правосудие", – отметил политик.

Рютте подчеркнул, что Нидерланды будут работать так же настойчиво, чтобы обеспечить правосудие, когда будут рассматриваться преступления, которые Россия совершает против Украины.

В заключение премьер-министр Нидерландов процитировал первый куплет государственного гимна Украины.

"Дорогие друзья, я искренне верю, что демократия победит, свобода победит, Украина победит", – добавил Рютте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первым мировым лидером, выступившим (по видеосвязи) в Верховной Раде с начала войны РФ против Украины, стал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Теги: Верховная Рада, санкции, Нидерланды, Марк Рютте, российская агрессия, война России против Украины, гимн
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