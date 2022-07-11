Вступили в силу новые ограничения на транзит российских товаров в Калининград

В частности, с 10 июля РФ не сможет перевозить по территории стран ЕС спирт и бетон. Всего в списке грузов, запрещенных к транзиту, 33 наименования: фосфаты, удобрения, содержащие хлористый калий, древесина и изделия из дерева, бутылки, банки и флаконы, серебро, свинец, а также ракообразные в панцирях или без них.

Delfi отмечает, что из-за конфликта между РФ и Литвой ожидалось, что в санкционный пакет могут внести изменения, чтобы вывести из-под ограничений транзит в Калининград, однако этого не произошло.

Представитель таможенного управления Лина Лауринайтите-Григене сообщила, что таможня готова к применению санкций.