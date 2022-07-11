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Вступили в силу новые ограничения на транзит российских товаров в Калининград

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Расширился список товаров, запрещенных к транзиту через территорию Литвы
Расширился список товаров, запрещенных к транзиту через территорию Литвы
Фото: EPA

10 июля вступил в силу четвертый санкционный пакет Евросоюза против России из-за ее агрессии против Украины. Среди прочего, изменения коснутся транзита российских товаров в Калининград, сообщает Delfi.

В частности, с 10 июля РФ не сможет перевозить по территории стран ЕС спирт и бетон. Всего в списке грузов, запрещенных к транзиту, 33 наименования: фосфаты, удобрения, содержащие хлористый калий, древесина и изделия из дерева, бутылки, банки и флаконы, серебро, свинец, а также ракообразные в панцирях или без них.

Delfi отмечает, что из-за конфликта между РФ и Литвой ожидалось, что в санкционный пакет могут внести изменения, чтобы вывести из-под ограничений транзит в Калининград, однако этого не произошло.

Представитель таможенного управления Лина Лауринайтите-Григене сообщила, что таможня готова к применению санкций.

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калининградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область, в том числе стройматериалы.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. В МИД РФ временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене, по данным "РИА Новости", заявили, "что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявлял министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил 26 июня, что Литва будет сохранять контроль за транзитом товаров через свою территорию. "Ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как и о каких-либо мыслях об уступках России в ответ на угрозы Кремля", – отметил он.

Теги: Россия, Литва, санкции, транзит, Калининград, российская агрессия, война России против Украины, ЕС
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