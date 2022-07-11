Невзоров: Россия долго крепилась, как подшитый наркоман, но в результате занялась единственным, что умеет, – грабежом и убийством соседей

"Когда тот же самый [спикер Кремля Дмитрий] Песков с дурацким видом, шевеля усами, начинает объяснять, что "надо было нам перестать доверять Западу гораздо раньше". Ну да, конечно, если бы они перестали доверять раньше, то перед корреспондентами BBC сидел бы завшивленный беззубый старик в лаптях, потому что все, что у России есть, дано цивилизацией, дано Европой, дано миром, дано Западом. И Запад просит соблюдать субординацию, всего-навсего субординацию, отринуть сумасшествие. Ничего в этом чрезвычайного нет. Украина и ее война (войну против Украины ведет Россия. – "ГОРДОН") стала просто первым шагом на том пещерном пути, которым решила пойти Россия в некое самостоятельное независимое от цивилизации и от Запада направление. Россия долго крепилась, долго – вот, как подшитый наркоман – она долго держала себя, но в результате не смогла себя преодолеть: все-таки занялась своим прямым делом, тем единственным, что она умеет делать – грабежом и убийством соседей. Но какое-то время, конечно, крепилась", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube