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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Россия долго крепилась, как подшитый наркоман, но в результате занялась единственным, что умеет, – грабежом и убийством соседей

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Невзоров: Все, что у России есть, дано цивилизацией, дано Европой, дано миром, дано Западом
Невзоров: Все, что у России есть, дано цивилизацией, дано Европой, дано миром, дано Западом
Скриншот: вДудь / YouTube

Россия долго пыталась держаться в цивилизованных рамках, но в конце концов напала на соседнюю страну – Украину. Такое мнение выразил российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Когда тот же самый [спикер Кремля Дмитрий] Песков с дурацким видом, шевеля усами, начинает объяснять, что "надо было нам перестать доверять Западу гораздо раньше". Ну да, конечно, если бы они перестали доверять раньше, то перед корреспондентами BBC сидел бы завшивленный беззубый старик в лаптях, потому что все, что у России есть, дано цивилизацией, дано Европой, дано миром, дано Западом. И Запад просит соблюдать субординацию, всего-навсего субординацию, отринуть сумасшествие. Ничего в этом чрезвычайного нет. Украина и ее война (войну против Украины ведет Россия. – "ГОРДОН") стала просто первым шагом на том пещерном пути, которым решила пойти Россия в некое самостоятельное независимое от цивилизации и от Запада направление. Россия долго крепилась, долго – вот, как подшитый наркоман – она долго держала себя, но в результате не смогла себя преодолеть: все-таки занялась своим прямым делом, тем единственным, что она умеет делать – грабежом и убийством соседей. Но какое-то время, конечно, крепилась", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым, а затем развязала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого была оккупирована часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, война России против Украины
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