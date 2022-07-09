Невзоров об украинском гражданстве: Жутко горжусь и радуюсь основаниям быть причастным к стране, которая, вероятно, станет главной в мире

Невзоров: Этот необычайно благородный жест Украины, которая приняла меня к себе, я никогда не забуду Фото: nevzorovofficial / Instagram

"Скажите, как вам живется в роли украинского гражданина?" – спросил Гордон.

"Да нормально совершенно. Я выясняю для себя, что я действительно жутко горжусь и жутко радуюсь своей возможности на законных основаниях быть причастным к стране, которая, вероятно, станет главной страной мира", – сказал публицист.

Невзоров подчеркнул, что украинский паспорт не дает ему "никаких бытовых житейских преимуществ", как об этом некоторые говорят.

"Говорили про то, что вот "он хочет по Европам ездить". У меня есть европейское ПМЖ, которое мне позволяет делать в Европе все, что я хочу. Никаких простых бытовых преимуществ нет, – сказал публицист. – Есть, во-первых, чувство сопричастности, драгоценное для меня. Я ведь оказался один без так называемой родины, в полном неведении своей судьбы, в вынужденной иммиграции, в бегстве, в нищете, в недоумении. Никто по мне, конечно, этого не увидел, потому что я умею сохранять хладнокровие. Но вот этот необычайно благородный жест Украины, которая приняла меня к себе, я никогда не забуду".

При этом он добавил, что, вероятно, не будет вникать в подробности политической жизни Украины, чтобы не разочаровываться.

"Я просто подозреваю, что попытка вникнуть – боюсь, боюсь – может немножечко сбить пафос с моего отношения к Украине. Поэтому я постараюсь никогда ничего не знать о том... Ты понимаешь меня, да? – обратился он к Гордону. – То, что обречен знать ты, наверное, будет лучше не знать мне. Пусть для меня Украина всегда остается только примером благородства, мужества, стойкости и возможности противостоять чистому, химически чистому злу диктатуры и фашизма".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube