Невзоров об украинском гражданстве: Жутко горжусь и радуюсь основаниям быть причастным к стране, которая, вероятно, станет главной в мире

"Скажите, как вам живется в роли украинского гражданина?" – спросил Гордон.
"Да нормально совершенно. Я выясняю для себя, что я действительно жутко горжусь и жутко радуюсь своей возможности на законных основаниях быть причастным к стране, которая, вероятно, станет главной страной мира", – сказал публицист.
Невзоров подчеркнул, что украинский паспорт не дает ему "никаких бытовых житейских преимуществ", как об этом некоторые говорят.
"Говорили про то, что вот "он хочет по Европам ездить". У меня есть европейское ПМЖ, которое мне позволяет делать в Европе все, что я хочу. Никаких простых бытовых преимуществ нет, – сказал публицист. – Есть, во-первых, чувство сопричастности, драгоценное для меня. Я ведь оказался один без так называемой родины, в полном неведении своей судьбы, в вынужденной иммиграции, в бегстве, в нищете, в недоумении. Никто по мне, конечно, этого не увидел, потому что я умею сохранять хладнокровие. Но вот этот необычайно благородный жест Украины, которая приняла меня к себе, я никогда не забуду".
При этом он добавил, что, вероятно, не будет вникать в подробности политической жизни Украины, чтобы не разочаровываться.
"Я просто подозреваю, что попытка вникнуть – боюсь, боюсь – может немножечко сбить пафос с моего отношения к Украине. Поэтому я постараюсь никогда ничего не знать о том... Ты понимаешь меня, да? – обратился он к Гордону. – То, что обречен знать ты, наверное, будет лучше не знать мне. Пусть для меня Украина всегда остается только примером благородства, мужества, стойкости и возможности противостоять чистому, химически чистому злу диктатуры и фашизма".
Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал"). В 90-х вел авторские программы на ОРТ. Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.
Журналист с первых дней войны осудил российскую агрессию против Украины. 22 марта Следственный комитет РФ обвинил его в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.
25 марта Невзоров сообщил, что находится в Израиле. МВД РФ объявило его в розыск 4 мая. 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
3 июня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Невзоров и его супруга Лидия получили украинское гражданство. По его словам, украинское гражданство Невзорову предоставлено указом президента Владимира Зеленского "за выдающиеся заслуги" перед Украиной. Это раскритиковали представители украинского гражданского общества и журналисты, они вспомнили, что в 2012 году Невзоров был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. После волны критики 6 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Невзоров еще не получил гражданство Украины, он только подал документы. Но уже после этого сам Невзоров говорил о получении гражданства как о свершившемся факте и в одном из эфиров показывал зрителям украинский паспорт.
Зеленский заявил, что Украина в попытках защититься от российской агрессии должна использовать любое оружие. "Если у нас есть возможность раскачивать российскую власть, то мы должны все это делать с гражданами России, которые полностью за Украину и полностью против политики президента России", – сказал он.