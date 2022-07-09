Невзоров: Сталин варил из России отличное харчо, а Путин делает соляночку, но тоже чавкает на весь мир

"Путин – он же 20 лет протирал штаны в Кремле и добился только того, что теперь задница просвечивает для всего мира. И, как выяснилось, он ни фига не умеет. Вот это меня поражает – что он не умеет обращаться с простейшими политическими субстратами. Потому что что такое патриотизм? Это очень сильный разумный раствор фашизма. А фашизм – тот же патриотизм, из которого убрана вся вода. То есть мы видим, что это очень опасный субстрат и с ним надо уметь обращаться... Вот вентили патриотизма надо то закрывать, то открывать. Это виртуозная работа. Когда их срывает, кипящий патриотизм затапливает страну. В нем, как правило, страна варится заживо. И это происходит на наших глазах с Россией. В свое время так делал Сталин. Он варил себе из России отличное харчо. А Путин делает соляночку и тоже чавкает на весь мир", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube