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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Сталин варил из России отличное харчо, а Путин делает соляночку, но тоже чавкает на весь мир

 
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Путин занимает пост президента РФ с 2000 года
Путин занимает пост президента РФ с 2000 года
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин за 20 лет пребывания у власти не научился обращаться с "простейшими политическими субстратами". Об этом завил российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Путин – он же 20 лет протирал штаны в Кремле и добился только того, что теперь задница просвечивает для всего мира. И, как выяснилось, он ни фига не умеет. Вот это меня поражает – что он не умеет обращаться с простейшими политическими субстратами. Потому что что такое патриотизм? Это очень сильный разумный раствор фашизма. А фашизм – тот же патриотизм, из которого убрана вся вода. То есть мы видим, что это очень опасный субстрат и с ним надо уметь обращаться... Вот вентили патриотизма надо то закрывать, то открывать. Это виртуозная работа. Когда их срывает, кипящий патриотизм затапливает страну. В нем, как правило, страна варится заживо. И это происходит на наших глазах с Россией. В свое время так делал Сталин. Он варил себе из России отличное харчо. А Путин делает соляночку и тоже чавкает на весь мир", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Следующие выборы президента РФ должны состояться в 2024 году. Согласно последним изменениям в конституцию РФ, Путин сможет принять в них участие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Александр Невзоров, Иосиф Сталин, война России против Украины
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