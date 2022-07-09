Невзоров: России пора учиться не только поджимать хвост из-за вступления Финляндии в НАТО, но и лежать, служить

Такое мнение, комментируя реакцию России на будущее членство в Альянсе соседней страны, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.
СМИ со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщили 5 июля, что Россия вывезла большую часть военной техники со своей военной базы в деревне Алакуртти Мурманской области, которая находится недалеко от финской границы.
"Все думали, что это хвост динозавра, а оказалось, что это лысый, крысиный хвост. И как только стало понятно, что да, быть Финляндии в НАТО, тут же начали российские воинские части у границ Финляндии сворачивать манатки, куда-то утаскивать технику. Стремительно тает личный состав. В общем, как бы давно пора России учится… не только поджимать хвост, но и лежать, служить, прыгать через бублик и все остальные совершенно нормальные для любой страны умения", – сказал Невзоров.
По его словам, украинская армия, которая "только что родилась" (за исключением полка "Азов") и уже пятый месяц ведет оборонную войну против российских оккупантов, показала настоящий потенциал армии РФ – "примерно как у Монголии".
В то же время армии НАТО – "зрелые и взрослые", современно оснащены, добавил Невзоров.
"Расправа с Россией могла быть просто молниеносной. И никакие ЧВК уже не помогут, – подчеркнул телеведущий и публицист. – Действительно, Россия будет вынуждена, сообразив рано или поздно (когда до самых тупых дойдет), что эти попытки угрожать уже только смешат, она будет вынуждена, в общем, действительно учиться служить и учиться подпрыгивать, когда требуется".
Финляндия приняла решение пересмотреть свой внеблоковый статус из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и вместе со Швецией подала заявку на вступление в НАТО.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
В конце мая Россия устроила ракетные стрельбы в Баренцевом море возле Финляндии и Швеции.
29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
После подписания странами протоколов о вступлении в НАТО следующим шагом на пути к членству является процесс ратификации во всех национальных парламентах стран-союзников.