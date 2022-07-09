Невзоров: России пора учиться не только поджимать хвост из-за вступления Финляндии в НАТО, но и лежать, служить

Как только стало понятно, что Финляндии в НАТО быть, российские воинские части тут же начали сворачивать манатки у ее границ, отметил Невзоров Фото: Александр Невзоров / Facebook

Такое мнение, комментируя реакцию России на будущее членство в Альянсе соседней страны, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

СМИ со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщили 5 июля, что Россия вывезла большую часть военной техники со своей военной базы в деревне Алакуртти Мурманской области, которая находится недалеко от финской границы.

"Все думали, что это хвост динозавра, а оказалось, что это лысый, крысиный хвост. И как только стало понятно, что да, быть Финляндии в НАТО, тут же начали российские воинские части у границ Финляндии сворачивать манатки, куда-то утаскивать технику. Стремительно тает личный состав. В общем, как бы давно пора России учится… не только поджимать хвост, но и лежать, служить, прыгать через бублик и все остальные совершенно нормальные для любой страны умения", – сказал Невзоров.

По его словам, украинская армия, которая "только что родилась" (за исключением полка "Азов") и уже пятый месяц ведет оборонную войну против российских оккупантов, показала настоящий потенциал армии РФ – "примерно как у Монголии".

В то же время армии НАТО – "зрелые и взрослые", современно оснащены, добавил Невзоров.

"Расправа с Россией могла быть просто молниеносной. И никакие ЧВК уже не помогут, – подчеркнул телеведущий и публицист. – Действительно, Россия будет вынуждена, сообразив рано или поздно (когда до самых тупых дойдет), что эти попытки угрожать уже только смешат, она будет вынуждена, в общем, действительно учиться служить и учиться подпрыгивать, когда требуется".

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