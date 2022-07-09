ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: России пора учиться не только поджимать хвост из-за вступления Финляндии в НАТО, но и лежать, служить

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Как только стало понятно, что Финляндии в НАТО быть, российские воинские части тут же начали сворачивать манатки у ее границ, отметил Невзоров
Как только стало понятно, что Финляндии в НАТО быть, российские воинские части тут же начали сворачивать манатки у ее границ, отметил Невзоров
Фото: Александр Невзоров / Facebook

После завершения Финляндией переговоров о вступлении в НАТО и подписания соответствующего протокола "наконец-то свершилось поджатие геополитического хвоста".

Такое мнение, комментируя реакцию России на будущее членство в Альянсе соседней страны, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

СМИ со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщили 5 июля, что Россия вывезла большую часть военной техники со своей военной базы в деревне Алакуртти Мурманской области, которая находится недалеко от финской границы.

"Все думали, что это хвост динозавра, а оказалось, что это лысый, крысиный хвост. И как только стало понятно, что да, быть Финляндии в НАТО, тут же начали российские воинские части у границ Финляндии сворачивать манатки, куда-то утаскивать технику. Стремительно тает личный состав. В общем, как бы давно пора России учится… не только поджимать хвост, но и лежать, служить, прыгать через бублик и все остальные совершенно нормальные для любой страны умения", – сказал Невзоров.

По его словам, украинская армия, которая "только что родилась" (за исключением полка "Азов") и уже пятый месяц ведет оборонную войну против российских оккупантов, показала настоящий потенциал армии РФ – "примерно как у Монголии".

В то же время армии НАТО – "зрелые и взрослые", современно оснащены, добавил Невзоров.

"Расправа с Россией могла быть просто молниеносной. И никакие ЧВК уже не помогут, – подчеркнул телеведущий и публицист. – Действительно, Россия будет вынуждена, сообразив рано или поздно (когда до самых тупых дойдет), что эти попытки угрожать уже только смешат, она будет вынуждена, в общем, действительно учиться служить и учиться подпрыгивать, когда требуется".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Финляндия приняла решение пересмотреть свой внеблоковый статус из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и вместе со Швецией подала заявку на вступление в НАТО.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

В конце мая Россия устроила ракетные стрельбы в Баренцевом море возле Финляндии и Швеции.

29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

После подписания странами протоколов о вступлении в НАТО следующим шагом на пути к членству является процесс ратификации во всех национальных парламентах стран-союзников.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, НАТО, Швеция, Финляндия, угрозы, армия РФ, Монголия, интервью, вступ, членство, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
Стало известно, в какой стране и каком вузе будет учиться дочь Поляковой
Стало известно, в какой стране и каком вузе будет учиться дочь Поляковой
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (286330)
2
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (243206)
3
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (74862)
4
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (56131)
5
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (41874)
6
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото (29746)
7
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (29290)
8
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес (27853)
 
 
 
 